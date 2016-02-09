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В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа

Девушку героини назвали нейтрально — партнер

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа
Девушку героини назвали нейтрально — партнер

«Коммерсантъ»: Apple TV+ запустится в России без русскоязычного дубляжа

Для россиян будут доступны только субтитры

«Коммерсантъ»: Apple TV+ запустится в России без русскоязычного дубляжа
Для россиян будут доступны только субтитры

В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию

В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин

В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию
В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин

«Перехожу на этот тембр, и люди приходят в смятение»: Актёры дубляжа — о своей работе

«Перехожу на этот тембр, и люди приходят в смятение»: Актёры дубляжа — о своей работеThe Village поговорил с российскими «голосами» Брэда Питта, Анджелины Джоли и Скарлетт Йоханссон

«Перехожу на этот тембр, и люди приходят в смятение»: Актёры дубляжа — о своей работе

«Перехожу на этот тембр, и люди приходят в смятение»: Актёры дубляжа — о своей работе
The Village поговорил с российскими «голосами» Брэда Питта, Анджелины Джоли и Скарлетт Йоханссон