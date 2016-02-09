В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа
Девушку героини назвали нейтрально — партнер
В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа Девушку героини назвали нейтрально — партнер
«Коммерсантъ»: Apple TV+ запустится в России без русскоязычного дубляжа
Для россиян будут доступны только субтитры
«Коммерсантъ»: Apple TV+ запустится в России без русскоязычного дубляжа Для россиян будут доступны только субтитры
В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию
В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин