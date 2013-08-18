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Галереи
Как прошел Ресторанный день в разных городах мира — в снимках Instagram
Еда, гости и повара прошедшего 18 августа Ресторанного дня в Москве, Петербурге, Киеве, Хельсинки, Париже, Лозанне, Красноярске, Нижнем Новгороде, Астрахани и других городах.
Галереи
Как прошел Ресторанный день в разных городах мира — в снимках Instagram
Еда, гости и повара прошедшего 18 августа Ресторанного дня в Москве, Петербурге, Киеве, Хельсинки, Париже, Лозанне, Красноярске, Нижнем Новгороде, Астрахани и других городах.
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