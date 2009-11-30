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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В московских барах впервые пройдет международный фестиваль Pint of Science

Посетителям расскажут о цифровом авторитаризме, иллюзии свободы, зомби-апокалипсисе и генеалогии видеоигр

В московских барах впервые пройдет международный фестиваль Pint of Science

«Тут СССР»: Чем кормят в Госдуме, правительстве и администрации президента
«Тут СССР»: Чем кормят в Госдуме, правительстве и администрации президента «Форель сюрприз» за 666 рублей и не только — The Village побывал в столовых шести госучреждений и узнал, можно ли там вкусно поесть
«Тут СССР»: Чем кормят в Госдуме, правительстве и администрации президента

«Тут СССР»: Чем кормят в Госдуме, правительстве и администрации президента
«Форель сюрприз» за 666 рублей и не только — The Village побывал в столовых шести госучреждений и узнал, можно ли там вкусно поесть

Мосгордума приняла закон о сокращении своего аппарата

Теперь число работников будет определяться руководителем, а не регламентироваться нормативным актом

Мосгордума приняла закон о сокращении своего аппарата

Госдума приняла закон о «праве на забвение»

Документ вступит в силу 1 января 2016 года

Госдума приняла закон о «праве на забвение»

Мособлдума переедет из Москвы в Красногорск

Строительство нового здания для областной думы закончится через два года

Мособлдума переедет из Москвы в Красногорск

Депутаты хотят запретить продавать сигареты женщинам до 40 лет

Государственная дума рассмотрит поправки к антитабачному закону, запрещающие продавать сигареты женщинам до 40 лет

Депутаты хотят запретить продавать сигареты женщинам до 40 лет

Мосгордума завела страницы в социальных сетях Новости столичной Думы теперь можно будет узнавать через Twitter, Youtube, Facebook, Livejournal и Vkontakte

Мосгордума завела страницы в социальных сетях

Власти намерены издать «Кодекс москвича»
Власти намерены издать «Кодекс москвича» Московские чиновники подготовят памятку с правилами жизни в Москве для приезжих.
Власти намерены издать «Кодекс москвича»

Власти намерены издать «Кодекс москвича»
Московские чиновники подготовят памятку с правилами жизни в Москве для приезжих.

Лекция: Малкольм Макларен
Лекция: Малкольм Макларен Малкольм Макларен о сексе, культуре, лени и духе времени.
Лекция: Малкольм Макларен

Лекция: Малкольм Макларен
Малкольм Макларен о сексе, культуре, лени и духе времени.