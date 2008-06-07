Дикая Думская: Что происходит на главной барной улице РоссииБессмертный злачный квартал Петербурга: караоке, стриптиз-клубы, гей-бары, хинкали и веселящий газ
Дикая Думская: Что происходит на главной барной улице России Бессмертный злачный квартал Петербурга: караоке, стриптиз-клубы, гей-бары, хинкали и веселящий газ
Былое и Думская: Олег Ясаков о главной барной улице Петербурга После сообщений о массовой перестрелке на Думской улице в Петербурге журналист Олег Ясаков вспомнил, как появилась главная барная улица города, а может, и всей страны и что с ней стало теперь.
Былое и Думская: Олег Ясаков о главной барной улице Петербурга После сообщений о массовой перестрелке на Думской улице в Петербурге журналист Олег Ясаков вспомнил, как появилась главная барная улица города, а может, и всей страны и что с ней стало теперь.
ДУМСКАЯ (СПб) – улица большой свободы Вопреки разуму и воле вышестоящих органов, невзирая на дороговизну земли в центре Петербурха, не обращая внимания на соседство со Сбербанком, Гостиным Двором, Детской Филармонией, вот уже 4 года маленькая, одностороння, практически тупиковая, Думская улица являет собой настоящий российский Риппербан (или примыкающую к Риппербану Улицу Большой Свободы, ту самую на которой Битлз дали...