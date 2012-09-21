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Квартира недели (Москва)
Квартира недели
Квартира недели (Москва)Небольшая двухкомнатная квартира с продуманным зонированием, присоединённым балконом и белой кирпичной кладкой на стенах.
87
Квартира недели (Москва)
Квартира недели

Квартира недели (Москва) Небольшая двухкомнатная квартира с продуманным зонированием, присоединённым балконом и белой кирпичной кладкой на стенах.