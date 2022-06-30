«Русское барокко», или Небольшой гид по дворцам нуворишей под Петербургом Мрамор, колонны и античные девы
«Русское барокко», или Небольшой гид по дворцам нуворишей под Петербургом Мрамор, колонны и античные девы
В «Парке легенд» открылся Дворец водного спорта
Здание в пять этажей находится на территории бывшего завода имени Лихачёва
Дворец на Яузе выставили на аукцион Легендарный московский особняк начала ХХ века собираются продать — власти уверяют, что он уже давно не является памятником архитектуры.
Нескучный сад Москва – одна из самых зеленых столиц Европы.В каком еще городе можно встретить такое: Парк Горького плавно перетекает в Нескучный сад, который, в свою очередь, сливается с Воробьевыми горами? Сегодня местом нашей прогулки станет Нескучный сад, один из старейших парков Москвы.