17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

В «Парке легенд» открылся Дворец водного спорта

Здание в пять этажей находится на территории бывшего завода имени Лихачёва

В «Парке легенд» открылся Дворец водного спорта
Здание в пять этажей находится на территории бывшего завода имени Лихачёва

Дворец на Яузе выставили на аукцион Легендарный московский особняк начала ХХ века собираются продать — власти уверяют, что он уже давно не является памятником архитектуры.

Дворец на Яузе выставили на аукцион
Легендарный московский особняк начала ХХ века собираются продать — власти уверяют, что он уже давно не является памятником архитектуры.

Нескучный сад Москва – одна из самых зеленых столиц Европы.В каком еще городе можно встретить такое: Парк Горького плавно перетекает в Нескучный сад, который, в свою очередь, сливается с Воробьевыми горами? Сегодня местом нашей прогулки станет Нескучный сад, один из старейших парков Москвы.

Нескучный сад
Москва – одна из самых зеленых столиц Европы.В каком еще городе можно встретить такое: Парк Горького плавно перетекает в Нескучный сад, который, в свою очередь, сливается с Воробьевыми горами? Сегодня местом нашей прогулки станет Нескучный сад, один из старейших парков Москвы.