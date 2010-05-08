Нескучный сад Москва – одна из самых зеленых столиц Европы.В каком еще городе можно встретить такое: Парк Горького плавно перетекает в Нескучный сад, который, в свою очередь, сливается с Воробьевыми горами? Сегодня местом нашей прогулки станет Нескучный сад, один из старейших парков Москвы.