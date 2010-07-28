Жара и смог: хроника катастрофы (пост обновляется) Погода в Москве на этой неделе может стать самой жаркой за 130 лет метеонаблюдений. Синоптики ожидают новый абсолютный температурный максимум, сообщают РИА Новости. Пик жары придется на пятницу-субботу, в эти дни воздух прогреется до 38-42 градусов. Сейчас температура в городе более чем на 10 градусов превышает норму.