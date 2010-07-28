Airbnb предложил владельцам квартир бесплатные датчики угарного газа
Компания обратила внимание владельцев съемного жилья на опасность угарного газа
Мнение: Сергей Воропаев, лидер общественного движения «Мобилизация», о лесных пожарах и смоге Сергей Воропаев, лидер организации добровольных дружинников, рассказал The Village, есть ли лесные пожары в Московской области и появится ли смог в Москве в ближайшее время.
Следи за миграцией смога на интерактивных картах За передвижением смога в столичном регионе теперь можно следить в режиме реального времени. Оперативная информация концентрации угарного газа и сажи в воздухе отображается сразу на трех интерактивных картах.
Торфяники начали заливать водой из Оки Затопление торфяников началось в Егорьевском и Коломенском районах Подмосковья. Об этом 11 августа рассказала начальник Управления информации МЧС России Ирина Андрианова. По ее словам, для этого из реки Ока протянут трубопровод протяженностью 20 километров, передают РИА Новости.
Торфяники начали заливать водой из Оки Затопление торфяников началось в Егорьевском и Коломенском районах Подмосковья. Об этом 11 августа рассказала начальник Управления информации МЧС России Ирина Андрианова. По ее словам, для этого из реки Ока протянут трубопровод протяженностью 20 километров, передают РИА Новости.
Крупнейшие музеи столицы закрываются из-за жары Крупнейшие столичные музеи меняют график своей работы из-за аномальной жары и смога. Так Государственный исторический музей, расположенный рядом с Красной площадью из-за сработавших датчиков задымления закрылся раньше времени, а на следующий день и вовсе закрылся. Об этом 9 августа сообщают РИА Новости.
Смог не покинет Москву до конца недели Смог от пожаров останется над Москвой, по меньшей мере, до конца текущей недели. Об этом 9 августа заявил заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, сообщают РИА Новости.
В Москве открыли 123 центра отдыха от смога В Москве 8 августа открыли 123 социальных центра для всех желающих отдохнуть от смога. Таким образом, столичные власти хотят помочь горожанам в сложной экологической ситуации, сообщает РСН.
В Москве открыли 123 центра отдыха от смога В Москве 8 августа открыли 123 социальных центра для всех желающих отдохнуть от смога. Таким образом, столичные власти хотят помочь горожанам в сложной экологической ситуации, сообщает РСН.
Чрезвычайное положение в Москве вводиться не будет В Москве режим чрезвычайного положения вводиться не будет. С предложением его ввести выступил вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский. В свою очередь председатель Мосгордумы Владимир Платонов назвал идею ЛДПР популистской и направленной на нагнетание ситуации. Об этом 7 августа сообщает радиостанция "Эхо Москвы"
Чрезвычайное положение в Москве вводиться не будет В Москве режим чрезвычайного положения вводиться не будет. С предложением его ввести выступил вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский. В свою очередь председатель Мосгордумы Владимир Платонов назвал идею ЛДПР популистской и направленной на нагнетание ситуации. Об этом 7 августа сообщает радиостанция "Эхо Москвы"
Из Москвы эвакуируют сотрудников иностранных посольств Из Москвы эвакуируют сотрудников посольств Канады, Польши, Германии, Чехии и Австрии. Поводом для принятия решения об эвакуации членов семей дипломатов и не высокопоставленных сотрудников посольств этих стран стал высокий уровень загрязненности воздуха. Об этом 7 августа сообщает news.mail.ru.
Концентрация угарного газа превысила норму в 5 раз Концентрация угарного газа в московском воздухе продолжает расти и уже превысила предельно допустимый уровень в пять раз. Об этом 6 августа сообщил специалист Государственного природоохранного учреждения "Мосэкомониторинг".
Концентрация угарного газа превысила норму в 5 раз Концентрация угарного газа в московском воздухе продолжает расти и уже превысила предельно допустимый уровень в пять раз. Об этом 6 августа сообщил специалист Государственного природоохранного учреждения "Мосэкомониторинг".
Милиционеры раздадут более 200 тысяч защитных масок Сотрудники милиции раздадут более 200 тысяч защитных медицинских масок. Об этом 6 августа РСН сообщил первый замглавы МВД Михаил Суходольский. В первую очередь речь идёт о регионах с наибольшим задымлением — Московской, Рязанской, Нижегородской областях.
Милиционеры раздадут более 200 тысяч защитных масок Сотрудники милиции раздадут более 200 тысяч защитных медицинских масок. Об этом 6 августа РСН сообщил первый замглавы МВД Михаил Суходольский. В первую очередь речь идёт о регионах с наибольшим задымлением — Московской, Рязанской, Нижегородской областях.
Жара и смог: хроника катастрофы (пост обновляется) Погода в Москве на этой неделе может стать самой жаркой за 130 лет метеонаблюдений. Синоптики ожидают новый абсолютный температурный максимум, сообщают РИА Новости. Пик жары придется на пятницу-субботу, в эти дни воздух прогреется до 38-42 градусов. Сейчас температура в городе более чем на 10 градусов превышает норму.
Жара и смог: хроника катастрофы (пост обновляется) Погода в Москве на этой неделе может стать самой жаркой за 130 лет метеонаблюдений. Синоптики ожидают новый абсолютный температурный максимум, сообщают РИА Новости. Пик жары придется на пятницу-субботу, в эти дни воздух прогреется до 38-42 градусов. Сейчас температура в городе более чем на 10 градусов превышает норму.
Яндекс.Карты: Когда лесной пожар доберется до тебя? Все лесные пожары и их категорию теперь можно увидеть на Яндекс.Картах. Согласно данным, предоставленным ИТЦ "СканЭкс", в московском регионе 2 августа зафиксированы только два очага возгорания.
Москва будет задыхаться до четверга Дым от горящих торфяников не рассеется над Москвой по крайней мере до четверга. Виной этому стали юго-восточный и южный ветер. Несмотря на то, что его сила незначительна — 3-8 метров в секунду — он несет с собой дым от горящих торфяников, сообщают 2 августа РИА Новости со ссылкой на метеорологов.
Москва будет задыхаться до четверга Дым от горящих торфяников не рассеется над Москвой по крайней мере до четверга. Виной этому стали юго-восточный и южный ветер. Несмотря на то, что его сила незначительна — 3-8 метров в секунду — он несет с собой дым от горящих торфяников, сообщают 2 августа РИА Новости со ссылкой на метеорологов.
Дым от торфяников равен двум пачкам сигарет в день Дым от горящих в Подмосковье торфяников так же вреден для организма человека, как выкуривание нескольких пачек сигарет в день. Об этом 28 июля заявил главный терапевт России Александр Чучалин, передают РИА Новости.