Дым от торфяников равен двум пачкам сигарет в день Дым от горящих в Подмосковье торфяников так же вреден для организма человека, как выкуривание нескольких пачек сигарет в день. Об этом 28 июля заявил главный терапевт России Александр Чучалин, передают РИА Новости.