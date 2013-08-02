Фильмы недели: «Джек Райан: Теория хаоса», «Не угаснет надежда», «Воровка книг» Кире Найтли снова угрожает смерть в Москве, Джеффри Раш играет на гармошке под бомбёжку, Роберт Редфорд пропадает в море — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «Джек Райан: Теория хаоса», «Не угаснет надежда», «Воровка книг» Кире Найтли снова угрожает смерть в Москве, Джеффри Раш играет на гармошке под бомбёжку, Роберт Редфорд пропадает в море — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Планы на зиму: 30 фильмов Джон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.
Планы на зиму: 30 фильмов Джон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.
Фильмы недели: «РЭД 2», «Лучшее предложение», «Византия» Продолжение звёздного комедийного боевика о стариках-шпионах, Джеффри Раш в романтическом детективе, режиссёр «Интервью с вампиром» опять за своё — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.