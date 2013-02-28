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Новости

В США собрали первую машину на 3D-принтере

Её стоимость составит $50 000

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Новости

В США собрали первую машину на 3D-принтере Её стоимость составит $50 000