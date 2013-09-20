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Фильмы недели: «Джобс: Империя соблазна», «Малавита», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»
Фильмы недели: «Джобс: Империя соблазна», «Малавита», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» Эштон Катчер в роли Стива Джобса, Люк Бессон шутит шутки с Робертом Де Ниро, звёзды против Сатаны — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «Джобс: Империя соблазна», «Малавита», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»

Фильмы недели: «Джобс: Империя соблазна», «Малавита», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»
Эштон Катчер в роли Стива Джобса, Люк Бессон шутит шутки с Робертом Де Ниро, звёзды против Сатаны — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.

Отрывок из фильма «Джобс» выложили в интернет

Премьера фильма об основателе Apple состоится сегодня

Отрывок из фильма «Джобс» выложили в интернет
Премьера фильма об основателе Apple состоится сегодня

В Петербурге вместо памятника Стиву Джобсу поставили памятник iPhone В Петербурге вместо памятника Стиву Джобсу поставили памятник iPhone

В Петербурге вместо памятника Стиву Джобсу поставили памятник iPhone
В Петербурге вместо памятника Стиву Джобсу поставили памятник iPhone