Фильмы недели: «Джобс: Империя соблазна», «Малавита», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» Эштон Катчер в роли Стива Джобса, Люк Бессон шутит шутки с Робертом Де Ниро, звёзды против Сатаны — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.