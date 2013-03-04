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X5 Retail Group может закрыть свой онлайн-магазин
E5 так и не стал достаточно прибыльным активом, чтобы существовать в прежней форме
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X5 Retail Group может закрыть свой онлайн-магазин E5 так и не стал достаточно прибыльным активом, чтобы существовать в прежней форме
Провал дня
«Газпром» запрещает продавать газовую плиту «Газпромчик» от «Экспедиции» «Газпром» запрещает продавать газовую плиту «Газпромчик» от «Экспедиции»
Провал дня
«Газпром» запрещает продавать газовую плиту «Газпромчик» от «Экспедиции» «Газпром» запрещает продавать газовую плиту «Газпромчик» от «Экспедиции»
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Вирусное видео про говорящего хомяка подняло продажи онлайн-магазина E5
За вчерашний день было продано 6 000 игрушек
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