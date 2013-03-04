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Новости

X5 Retail Group может закрыть свой онлайн-магазин

E5 так и не стал достаточно прибыльным активом, чтобы существовать в прежней форме

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Новости

X5 Retail Group может закрыть свой онлайн-магазин E5 так и не стал достаточно прибыльным активом, чтобы существовать в прежней форме

Провал дня
«Газпром» запрещает продавать газовую плиту «Газпромчик» от «Экспедиции» «Газпром» запрещает продавать газовую плиту «Газпромчик» от «Экспедиции»
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Провал дня

«Газпром» запрещает продавать газовую плиту «Газпромчик» от «Экспедиции» «Газпром» запрещает продавать газовую плиту «Газпромчик» от «Экспедиции»

Новости

Вирусное видео про говорящего хомяка подняло продажи онлайн-магазина E5

За вчерашний день было продано 6 000 игрушек

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Новости

Вирусное видео про говорящего хомяка подняло продажи онлайн-магазина E5 За вчерашний день было продано 6 000 игрушек