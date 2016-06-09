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Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбуса

Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбусаИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге

Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбуса

Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбуса
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге