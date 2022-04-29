Кандидаты в московских выборах от «Единой России» будут обязаны говорить о боевых действиях в Украине
В Госдуме предложили приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы
Госдума приняла закон об уголовном наказании за фейки о госорганах России за рубежом
Оппозиционные кандидаты в Москве резко проиграли на выборах. Итоги сменились в пользу единороссов
У «Единой России» не будет кандидата по округу в ЦАО Москвы. Это одно из самых сложных мест для партии
Число заболевших коронавирусом россиян превысило 700 тысяч
В Москве количество новых случаев продолжает снижаться
«Отсечение неугодных кандидатов»: Совфед просят не ужесточать проверку подписей
Лимит брака по подписям хотят снизить вдвое
В Госдуме одобрили предложение голосовать на выборах по почте и через интернет
На голосование по поправкам в Конституцию это не распространяется (наверное)
Ставить российские вина на лучшие места в магазинах
По мнению специалистов, это не повлияет на продажи
«Голос»: Рост протестных настроений может привести к фальсификациям на выборах
Избирательная система столкнулась с самым серьезным кризисом с 2012 года
Депутат Мосгордумы Инна Святенко добилась демонтажа островков безопасности в Капотне
По ее словам, они создают препятствия для водителей
#FreeAzat: Надпись в поддержку Мифтахова под окнами МГУ
Аспирант мехмата уже полгода находится в СИЗО по делу о поджоге офиса «Единой России»
«Путин — сказочный долгожитель»: История россиянина, которого наказали за неуважение к власти Мы поговорили с бывшим зэком, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей
Госдума запретит наблюдателям ездить на выборы в другие регионы
Помимо этого, им хотят разрешить приходить на участок сразу в день голосования
Многоквартирные дома хотят оборудовать системой оповещения об утечке газа
Она позволит уменьшить количество аварий, связанных с газовыми утечками
Активистов «Левого фронта» задержали у здания, где проходит съезд «Единой России»
Участники акции стояли с плакатами «Единая Россия отняла у народа пенсии» и «Единая Россия — партия геноцида»
Число сторонников и противников «Единой России» почти сравнялось
Россияне также назвали причины поражения кандидатов от партии на сентябрьских выборах в некоторых регионах
В Госдуме разработали законопроект о кибердружинах
Вступать в них смогут только совершеннолетние
Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей
ФОМ: Рейтинги «Единой России» упали до рекордно низкого уровня
Падение усилилось после объявления о пенсионной реформе
Как пенсионная реформа повлияла на участие россиян в выборах 9 сентября
Опрос провел «Левада-центр»
Турчак предложил отменить все пенсионные льготы для депутатов и сенаторов
Он считает, что это будет справедливо
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с декабря 2011 года
С начала года он опустился на 16 процентных пунктов
Сколько денег парламентская оппозиция получает от государства
Основные российские партии в 2017 году оказались рекордно зависимы от госбюджета
«Ведомости»: Собянин пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем
Так решили из-за недостаточно высокого рейтинга «Единой России» в Москве
Распространить «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в российские выборы
Поправки могут коснуться стран Европы и в первую очередь Великобритании
«Молодая гвардия» откажется от акций против оппозиции перед инаугурацией Путина
Снизить медийную активность в Кремле рекомендовали и чиновникам
«Молодая гвардия» научит патриотов борьбе с оппозицией на улицах
Для этого активисты пройдут специальное обучение
Госдума рассмотрит законопроект об обязательной отработке для выпускников вузов
Студентов-бюджетников хотят трудоустроить в госкомпании на срок от 4 до 6 лет
Москвичка обвинила главу совета депутатов от «Единой России» в нападении
Глава Мещанского округа якобы пытался прогнать ее со «своей территории», удушая шарфом
В день выборов в России пройдут митинги в поддержку Путина
Акции КПРФ и «Единой России» запланированы в регионах и на следующие дни
Для воспитания патриотов в школах поставят парты с QR-кодами
С их помощью ученикам расскажут о местных героях
Причина зловония, сбои в GPS и номинация на «Золотой глобус»
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Мундепы от «Яблока» рассказали о заказной кампании мэрии Москвы по их дискредитации
Исполнителями заказа считаются PR-агентства
В Госдуму внесли законопроект о запрете эвакуации автомобилей инвалидов
По мнению авторов документа, инвалиды больше всех страдают из-за эвакуации их машин на спецстоянки
В Москве пройдут рейды по выявлению незаконной продажи пиротехники
Рейды проведут активисты «Безопасной столицы»
Увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесах
Соответствующий документ на рассмотрение внес депутат «Единой России»
В Госдуме предложили разрешить работу хостелов в жилых домах при согласии жильцов
Для открытия гостиницы придется получить согласие двух третей жителей подъезда и половины жильцов дома
«Голос» сообщил о противодействии независимым победителям выборов в трех районах Москвы
Подобная ситуация сложилась в Измайлове, Северном Измайлове и Тимирязевском районе
Глава ЦИК обратилась к столичным властям из-за изъятия агитации из почтовых ящиков
В свою очередь, Максим Кац обнародовал видео, на котором зафиксированы злоумышленники
Руководство московской школы обвинили в предвыборной агитации учеников
Школьникам раздавали листовки в виде бюллетеня, в котором галочками отмечены кандидаты «Единой России»
В Москве избили кандидата в муниципальные депутаты от «Партии роста»
Инцидент произошел на встрече жителей Лосиноостровского района с кандидатами от «Единой России»
Сенатор Алексей Александров — о том, почему депутат должен получать больше врача или учителя
Он считает, что работа депутатов «более ответственная и требующая более высокой квалификации»
Штрафовать россиян на 5 миллионов рублей за отказ удалять информацию из соцсетей
Авторы законопроекта предлагают дополнить специальным составом Кодекс об административных правонарушениях
Социологи зафиксировали увеличение популярности «Единой России»
Об этом сообщает «Левада-центр»
В Кремле назвали самовыдвижение Путина приоритетным сценарием
Выдвижение действующего главы государства от «Единой России» маловероятно
«Единая Россия» пожаловалась на вмешательство американских СМИ во внутреннюю политику России
Об этом заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев
К борьбе с участием молодежи в митингах привлекут популярных видеоблогеров
Такую идею члены ЕР озвучили на встрече бюро высшего совета партии
Трудоустроить молодежь подальше от экстремизма
«Единая Россия» хочет оградить молодежь от антиконституционных действий
Основатель «Антимайдана» будет отвечать за патриотизм в «Единой России»
Дмитрий Саблин возглавит патриотическую платформу вместо Ирины Яровой
«Единая Россия» запустит соцсеть для участников праймериз
Кандидаты смогут использовать ее для агитации