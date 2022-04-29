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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«РБК»: «Единая Россия» вычистила базы данных со сторонниками партии

«РБК»: «Единая Россия» вычистила базы данных со сторонниками партии

Кандидаты в московских выборах от «Единой России» будут обязаны говорить о боевых действиях в Украине

Кандидаты в московских выборах от «Единой России» будут обязаны говорить о боевых действиях в Украине

Платье чиновницы с надписью «PARTY» на траурной акции
Кринж дня
29 апреля 2022

Платье чиновницы с надписью «PARTY» на траурной акции

В Госдуме предложили приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы
Предложение дня
19 апреля 2022

В Госдуме предложили приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы

Передать руководство иностранными компаниями внешнему управлению
Предложение дня
12 апреля 2022

Передать руководство иностранными компаниями внешнему управлению

Школьники останутся без бесплатного питания из-за подорожания продуктов
29 марта 2022

Школьники останутся без бесплатного питания из-за подорожания продуктов

25 марта 2022

Горсовет Мариуполя: в городе открыли штаб «Единой России»

Депутатам из «Единой России» запретили покидать страну без разрешения
23 марта 2022

Депутатам из «Единой России» запретили покидать страну без разрешения

Госдума приняла закон об уголовном наказании за фейки о госорганах России за рубежом
обновлено22 марта 2022

Госдума приняла закон об уголовном наказании за фейки о госорганах России за рубежом

20 сентября 2021

Оппозиционные кандидаты в Москве резко проиграли на выборах. Итоги сменились в пользу единороссов

7 августа 2021

Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за последние 13 лет

9 июля 2021

У «Единой России» не будет кандидата по округу в ЦАО Москвы. Это одно из самых сложных мест для партии

Число заболевших коронавирусом россиян превысило 700 тысяч

В Москве количество новых случаев продолжает снижаться

Число заболевших коронавирусом россиян превысило 700 тысяч

«Отсечение неугодных кандидатов»: Совфед просят не ужесточать проверку подписей

Лимит брака по подписям хотят снизить вдвое

«Отсечение неугодных кандидатов»: Совфед просят не ужесточать проверку подписей

В Госдуме одобрили предложение голосовать на выборах по почте и через интернет

На голосование по поправкам в Конституцию это не распространяется (наверное)

В Госдуме одобрили предложение голосовать на выборах по почте и через интернет

Ставить российские вина на лучшие места в магазинах

По мнению специалистов, это не повлияет на продажи

Ставить российские вина на лучшие места в магазинах

«Голос»: Рост протестных настроений может привести к фальсификациям на выборах

Избирательная система столкнулась с самым серьезным кризисом с 2012 года

«Голос»: Рост протестных настроений может привести к фальсификациям на выборах

Депутат Мосгордумы Инна Святенко добилась демонтажа островков безопасности в Капотне

По ее словам, они создают препятствия для водителей

Депутат Мосгордумы Инна Святенко добилась демонтажа островков безопасности в Капотне

#FreeAzat: Надпись в поддержку Мифтахова под окнами МГУ

Аспирант мехмата уже полгода находится в СИЗО по делу о поджоге офиса «Единой России»

#FreeAzat: Надпись в поддержку Мифтахова под окнами МГУ

«Путин — сказочный долгожитель»: История россиянина, которого наказали за неуважение к власти
«Путин — сказочный долгожитель»: История россиянина, которого наказали за неуважение к власти Мы поговорили с бывшим зэком, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей
«Путин — сказочный долгожитель»: История россиянина, которого наказали за неуважение к власти

«Путин — сказочный долгожитель»: История россиянина, которого наказали за неуважение к власти
Мы поговорили с бывшим зэком, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей

Госдума запретит наблюдателям ездить на выборы в другие регионы

Помимо этого, им хотят разрешить приходить на участок сразу в день голосования

Госдума запретит наблюдателям ездить на выборы в другие регионы

Многоквартирные дома хотят оборудовать системой оповещения об утечке газа

Она позволит уменьшить количество аварий, связанных с газовыми утечками

Многоквартирные дома хотят оборудовать системой оповещения об утечке газа

Активистов «Левого фронта» задержали у здания, где проходит съезд «Единой России»

Участники акции стояли с плакатами «Единая Россия отняла у народа пенсии» и «Единая Россия — партия геноцида»

Активистов «Левого фронта» задержали у здания, где проходит съезд «Единой России»

Число сторонников и противников «Единой России» почти сравнялось

Россияне также назвали причины поражения кандидатов от партии на сентябрьских выборах в некоторых регионах

Число сторонников и противников «Единой России» почти сравнялось

В Госдуме разработали законопроект о кибердружинах

Вступать в них смогут только совершеннолетние

В Госдуме разработали законопроект о кибердружинах

Сколько россиян недовольны всеми партиями России

Опрос провели социологи РАНХиГС

Сколько россиян недовольны всеми партиями России

Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей

Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде

ФОМ: Рейтинги «Единой России» упали до рекордно низкого уровня

Падение усилилось после объявления о пенсионной реформе

ФОМ: Рейтинги «Единой России» упали до рекордно низкого уровня

Как пенсионная реформа повлияла на участие россиян в выборах 9 сентября

Опрос провел «Левада-центр»

Как пенсионная реформа повлияла на участие россиян в выборах 9 сентября

Турчак предложил отменить все пенсионные льготы для депутатов и сенаторов

Он считает, что это будет справедливо

Турчак предложил отменить все пенсионные льготы для депутатов и сенаторов

Рейтинг «Единой России» упал до минимума с декабря 2011 года

С начала года он опустился на 16 процентных пунктов

Рейтинг «Единой России» упал до минимума с декабря 2011 года

Сколько денег парламентская оппозиция получает от государства

Основные российские партии в 2017 году оказались рекордно зависимы от госбюджета

Сколько денег парламентская оппозиция получает от государства

«Ведомости»: Собянин пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем

Так решили из-за недостаточно высокого рейтинга «Единой России» в Москве

«Ведомости»: Собянин пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем

Распространить «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в российские выборы

Поправки могут коснуться стран Европы и в первую очередь Великобритании

Распространить «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в российские выборы

«Молодая гвардия» откажется от акций против оппозиции перед инаугурацией Путина

Снизить медийную активность в Кремле рекомендовали и чиновникам

«Молодая гвардия» откажется от акций против оппозиции перед инаугурацией Путина

«Молодая гвардия» научит патриотов борьбе с оппозицией на улицах

Для этого активисты пройдут специальное обучение

«Молодая гвардия» научит патриотов борьбе с оппозицией на улицах

Госдума рассмотрит законопроект об обязательной отработке для выпускников вузов

Студентов-бюджетников хотят трудоустроить в госкомпании на срок от 4 до 6 лет

Госдума рассмотрит законопроект об обязательной отработке для выпускников вузов

Москвичка обвинила главу совета депутатов от «Единой России» в нападении

Глава Мещанского округа якобы пытался прогнать ее со «своей территории», удушая шарфом

Москвичка обвинила главу совета депутатов от «Единой России» в нападении

В день выборов в России пройдут митинги в поддержку Путина

Акции КПРФ и «Единой России» запланированы в регионах и на следующие дни

В день выборов в России пройдут митинги в поддержку Путина

Для воспитания патриотов в школах поставят парты с QR-кодами

С их помощью ученикам расскажут о местных героях

Для воспитания патриотов в школах поставят парты с QR-кодами

Самые активные депутаты Госдумы

Треть парламентариев не участвовали в законотворчестве

Самые активные депутаты Госдумы

Причина зловония, сбои в GPS и номинация на «Золотой глобус»

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Причина зловония, сбои в GPS и номинация на «Золотой глобус»

Мундепы от «Яблока» рассказали о заказной кампании мэрии Москвы по их дискредитации

Исполнителями заказа считаются PR-агентства

Мундепы от «Яблока» рассказали о заказной кампании мэрии Москвы по их дискредитации

В Госдуму внесли законопроект о запрете эвакуации автомобилей инвалидов

По мнению авторов документа, инвалиды больше всех страдают из-за эвакуации их машин на спецстоянки

В Госдуму внесли законопроект о запрете эвакуации автомобилей инвалидов

В Москве пройдут рейды по выявлению незаконной продажи пиротехники

Рейды проведут активисты «Безопасной столицы»

В Москве пройдут рейды по выявлению незаконной продажи пиротехники

Увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесах

Соответствующий документ на рассмотрение внес депутат «Единой России»

Увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесах

В Госдуме предложили разрешить работу хостелов в жилых домах при согласии жильцов

Для открытия гостиницы придется получить согласие двух третей жителей подъезда и половины жильцов дома

В Госдуме предложили разрешить работу хостелов в жилых домах при согласии жильцов

«Голос» сообщил о противодействии независимым победителям выборов в трех районах Москвы

Подобная ситуация сложилась в Измайлове, Северном Измайлове и Тимирязевском районе

«Голос» сообщил о противодействии независимым победителям выборов в трех районах Москвы

Глава ЦИК обратилась к столичным властям из-за изъятия агитации из почтовых ящиков

В свою очередь, Максим Кац обнародовал видео, на котором зафиксированы злоумышленники

Глава ЦИК обратилась к столичным властям из-за изъятия агитации из почтовых ящиков

Руководство московской школы обвинили в предвыборной агитации учеников

Школьникам раздавали листовки в виде бюллетеня, в котором галочками отмечены кандидаты «Единой России»

Руководство московской школы обвинили в предвыборной агитации учеников

В Москве избили кандидата в муниципальные депутаты от «Партии роста»

Инцидент произошел на встрече жителей Лосиноостровского района с кандидатами от «Единой России»

В Москве избили кандидата в муниципальные депутаты от «Партии роста»

Сенатор Алексей Александров — о том, почему депутат должен получать больше врача или учителя

Он считает, что работа депутатов «более ответственная и требующая более высокой квалификации»

Сенатор Алексей Александров — о том, почему депутат должен получать больше врача или учителя

Штрафовать россиян на 5 миллионов рублей за отказ удалять информацию из соцсетей

Авторы законопроекта предлагают дополнить специальным составом Кодекс об административных правонарушениях

Штрафовать россиян на 5 миллионов рублей за отказ удалять информацию из соцсетей

Социологи зафиксировали увеличение популярности «Единой России»

Об этом сообщает «Левада-центр»

Социологи зафиксировали увеличение популярности «Единой России»

В Кремле назвали самовыдвижение Путина приоритетным сценарием

Выдвижение действующего главы государства от «Единой России» маловероятно

В Кремле назвали самовыдвижение Путина приоритетным сценарием

«Единая Россия» пожаловалась на вмешательство американских СМИ во внутреннюю политику России

Об этом заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев

«Единая Россия» пожаловалась на вмешательство американских СМИ во внутреннюю политику России

К борьбе с участием молодежи в митингах привлекут популярных видеоблогеров

Такую идею члены ЕР озвучили на встрече бюро высшего совета партии

К борьбе с участием молодежи в митингах привлекут популярных видеоблогеров

Трудоустроить молодежь подальше от экстремизма

«Единая Россия» хочет оградить молодежь от антиконституционных действий

Трудоустроить молодежь подальше от экстремизма

Основатель «Антимайдана» будет отвечать за патриотизм в «Единой России»

Дмитрий Саблин возглавит патриотическую платформу вместо Ирины Яровой

Основатель «Антимайдана» будет отвечать за патриотизм в «Единой России»

«Единая Россия» запустит соцсеть для участников праймериз

Кандидаты смогут использовать ее для агитации

«Единая Россия» запустит соцсеть для участников праймериз

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ