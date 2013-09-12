Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ о законах экономикиH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по основам бизнеса.
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ о законах экономики H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по основам бизнеса.
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Google запустит образовательный сервис для авторов онлайн-курсов
Для этого компания запустит портал MOOC.org на базе образовательной платформы edX
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