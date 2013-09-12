вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Онлайн-курсы: 5 программ о законах экономики
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ о законах экономикиH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по основам бизнеса.
0
Онлайн-курсы: 5 программ о законах экономики
Облако знаний

Онлайн-курсы: 5 программ о законах экономики H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по основам бизнеса.

Новости

Google запустит образовательный сервис для авторов онлайн-курсов

Для этого компания запустит портал MOOC.org на базе образовательной платформы edX

0
Новости

Google запустит образовательный сервис для авторов онлайн-курсов Для этого компания запустит портал MOOC.org на базе образовательной платформы edX