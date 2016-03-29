вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Из Шереметьева и Домодедова запустят рейсы в Каир

Полеты начнутся 1 февраля

0
Новости

Из Шереметьева и Домодедова запустят рейсы в Каир Полеты начнутся 1 февраля

Новости

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале

Сначала регулярные рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Каир

0
Новости

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале Сначала регулярные рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Каир

Ситуация

Захват самолёта EgyptAir сорвёт открытие полётов в Египет (обновлено)

В Совете Федерации уже назвали возобновление авиасообщения с Египетом недопустимым

0
Ситуация

Захват самолёта EgyptAir сорвёт открытие полётов в Египет (обновлено) В Совете Федерации уже назвали возобновление авиасообщения с Египетом недопустимым