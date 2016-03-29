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Из Шереметьева и Домодедова запустят рейсы в Каир Полеты начнутся 1 февраля
Новости
Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале
Сначала регулярные рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Каир
Новости
Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале Сначала регулярные рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Каир
Ситуация
Захват самолёта EgyptAir сорвёт открытие полётов в Египет (обновлено)
В Совете Федерации уже назвали возобновление авиасообщения с Египетом недопустимым
Ситуация