Работа
Почему компании мучают продавцовПродавец — одна из самых востребованных и непростых профессий. The Village узнал, как обращаются с людьми, которые продают
Работа
Почему компании мучают продавцов Продавец — одна из самых востребованных и непростых профессий. The Village узнал, как обращаются с людьми, которые продают
Менеджмент
Труд и май: Как предприниматели проводят выходныеHopes & Fears выяснил, чем занимались российские бизнесмены в первые майские праздники. На их снимках в Instagram — пляжи, высотки, дети, крокодилы, машины и они сами.
Менеджмент
Труд и май: Как предприниматели проводят выходные Hopes & Fears выяснил, чем занимались российские бизнесмены в первые майские праздники. На их снимках в Instagram — пляжи, высотки, дети, крокодилы, машины и они сами.
Hopes & Fears
Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателейH&F выяснил, какие снимки выкладывают герои наших публикаций в Instagram.
Hopes & Fears
Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателей H&F выяснил, какие снимки выкладывают герои наших публикаций в Instagram.
Облако знаний
Екатерина Уколова (Oy-li) о женских хитростях в бизнесеОсновательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж, — о том, как использовать свои чары в коммерческих целях.
Облако знаний
Екатерина Уколова (Oy-li) о женских хитростях в бизнесе Основательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж, — о том, как использовать свои чары в коммерческих целях.
Как это работает
Рабочий стол: Екатерина Уколова, Oy-liH&F посмотрел, как работает Екатерина Уколова, основательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж.
Как это работает