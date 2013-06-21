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Почему компании мучают продавцов
Работа
Почему компании мучают продавцовПродавец — одна из самых востребованных и непростых профессий. The Village узнал, как обращаются с людьми, которые продают
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Почему компании мучают продавцов
Работа

Почему компании мучают продавцов Продавец — одна из самых востребованных и непростых профессий. The Village узнал, как обращаются с людьми, которые продают

Труд и май: Как предприниматели проводят выходные
Менеджмент
Труд и май: Как предприниматели проводят выходныеHopes & Fears выяснил, чем занимались российские бизнесмены в первые майские праздники. На их снимках в Instagram — пляжи, высотки, дети, крокодилы, машины и они сами.
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Труд и май: Как предприниматели проводят выходные
Менеджмент

Труд и май: Как предприниматели проводят выходные Hopes & Fears выяснил, чем занимались российские бизнесмены в первые майские праздники. На их снимках в Instagram — пляжи, высотки, дети, крокодилы, машины и они сами.

Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателей
Hopes & Fears
Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателейH&F выяснил, какие снимки выкладывают герои наших публикаций в Instagram.
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Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателей
Hopes & Fears

Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателей H&F выяснил, какие снимки выкладывают герои наших публикаций в Instagram.

Екатерина Уколова (Oy-li) о женских хитростях в бизнесе
Облако знаний
Екатерина Уколова (Oy-li) о женских хитростях в бизнесеОсновательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж, — о том, как использовать свои чары в коммерческих целях.
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Екатерина Уколова (Oy-li) о женских хитростях в бизнесе
Облако знаний

Екатерина Уколова (Oy-li) о женских хитростях в бизнесе Основательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж, — о том, как использовать свои чары в коммерческих целях.

Рабочий стол: Екатерина Уколова, Oy-li
Как это работает
Рабочий стол: Екатерина Уколова, Oy-liH&F посмотрел, как работает Екатерина Уколова, основательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж.
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Рабочий стол: Екатерина Уколова, Oy-li
Как это работает

Рабочий стол: Екатерина Уколова, Oy-li H&F посмотрел, как работает Екатерина Уколова, основательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж.