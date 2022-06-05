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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня: Заставить сотрудников российских компаний, работающих за рубежом, платить налоги

Предложение дня: Заставить сотрудников российских компаний, работающих за рубежом, платить налоги

5 июня 2022

McDonald’s возобновил прием сотрудников на работу

Сколько москвичей могут потерять работу из-за ухода иностранных компаний
Цифра дня
18 апреля 2022

Сколько москвичей могут потерять работу из-за ухода иностранных компаний

«Я работал в IT и маркетинге, но все бросил и стал стилистом»
«Я работал в IT и маркетинге, но все бросил и стал стилистом» Стрижки и окрашивания вместо таблиц и совещаний
«Я работал в IT и маркетинге, но все бросил и стал стилистом»

«Я работал в IT и маркетинге, но все бросил и стал стилистом»
Стрижки и окрашивания вместо таблиц и совещаний

Leroy Merlin продолжает работу в России
11 марта 2022

Leroy Merlin продолжает работу в России

Успеть за четыре дня: Как сотрудники Совкомбанка перешли на сокращенную рабочую неделю
Успеть за четыре дня: Как сотрудники Совкомбанка перешли на сокращенную рабочую неделю Пока только в качестве эксперимента
Успеть за четыре дня: Как сотрудники Совкомбанка перешли на сокращенную рабочую неделю

Успеть за четыре дня: Как сотрудники Совкомбанка перешли на сокращенную рабочую неделю
Пока только в качестве эксперимента

Школа карьеры: Разбираем уроки читателей The Village
Спецпроект
Школа карьеры: Разбираем уроки читателей The Village
Школа карьеры: Разбираем уроки читателей The Village
Спецпроект

Школа карьеры: Разбираем уроки читателей The Village

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Работа в The Village
13 января 2022

Мы ищем ассистента отдела спецпроектов

Как россияне выживают в первый рабочий день

Оплакиваем новогодние праздники

Как россияне выживают в первый рабочий день

Главные вопросы о работе и карьере
Главные вопросы о работе и карьере
Главные вопросы о работе и карьере

Главные вопросы о работе и карьере

«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке
«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке Несмотря на свободу и возможность пить запрещенный в офисе кофе
«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке

«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке
Несмотря на свободу и возможность пить запрещенный в офисе кофе

Менять профессию — нормально. Рассказываем, как принять решение о поиске новой работы
Спецпроект
Менять профессию — нормально. Рассказываем, как принять решение о поиске новой работы
Менять профессию — нормально. Рассказываем, как принять решение о поиске новой работы
Спецпроект

Менять профессию — нормально. Рассказываем, как принять решение о поиске новой работы

Кто такие слэш-люди
Спецпроект
Кто такие слэш-люди Певица Ella и блогер Лиза Гусевская — о том, как они совмещают несколько профессий
Кто такие слэш-люди
Спецпроект

Кто такие слэш-люди
Певица Ella и блогер Лиза Гусевская — о том, как они совмещают несколько профессий

«Я прохожу много онлайн-курсов»
«Я прохожу много онлайн-курсов» Люди, которые постоянно учатся, — о том, сколько потратили на это времени и денег
«Я прохожу много онлайн-курсов»

«Я прохожу много онлайн-курсов»
Люди, которые постоянно учатся, — о том, сколько потратили на это времени и денег

От Северного Ледовитого океана до пустыни:
Спецпроект
От Северного Ледовитого океана до пустыни: Как российские специалисты живут и работают в Арктике и на Ближнем Востоке
От Северного Ледовитого океана до пустыни:
Спецпроект

От Северного Ледовитого океана до пустыни:
Как российские специалисты живут и работают в Арктике и на Ближнем Востоке

«К черту скромность»: Как говорить о деньгах, чтобы вам заплатили больше
«К черту скромность»: Как говорить о деньгах, чтобы вам заплатили больше
«К черту скромность»: Как говорить о деньгах, чтобы вам заплатили больше

«К черту скромность»: Как говорить о деньгах, чтобы вам заплатили больше

Как искать работу после долгого перерыва
Как искать работу после долгого перерыва И выходить на нее, если вы отвыкли от пятидневки и постоянных нагрузок
Как искать работу после долгого перерыва

Как искать работу после долгого перерыва
И выходить на нее, если вы отвыкли от пятидневки и постоянных нагрузок

И в пир, и в диджитал-мир
Спецпроект
И в пир, и в диджитал-мир Что рабочие привычки говорят о вас как о творческой личности
И в пир, и в диджитал-мир
Спецпроект

И в пир, и в диджитал-мир
Что рабочие привычки говорят о вас как о творческой личности

Регулярно обновлять резюме
Регулярно обновлять резюме Чтобы отмечать свои достижения и привлекать внимание работодателей
Регулярно обновлять резюме

Регулярно обновлять резюме
Чтобы отмечать свои достижения и привлекать внимание работодателей

На кота, маникюр и психотерапию: Какие необычные выплаты можно получить в российских компаниях
На кота, маникюр и психотерапию: Какие необычные выплаты можно получить в российских компаниях
На кота, маникюр и психотерапию: Какие необычные выплаты можно получить в российских компаниях

На кота, маникюр и психотерапию: Какие необычные выплаты можно получить в российских компаниях

«Я работаю в необычном для моей профессии месте»
«Я работаю в необычном для моей профессии месте» Пиарщик в крематории, программистка на заводе и адвокат в кустах
«Я работаю в необычном для моей профессии месте»

«Я работаю в необычном для моей профессии месте»
Пиарщик в крематории, программистка на заводе и адвокат в кустах

Нужно ли рассказывать начальнику про свои подработки
Нужно ли рассказывать начальнику про свои подработки И могут ли за них уволить
Нужно ли рассказывать начальнику про свои подработки

Нужно ли рассказывать начальнику про свои подработки
И могут ли за них уволить

«Я уволился с работы очень быстро»
«Я уволился с работы очень быстро» Почему люди уходят с новой работы сами и как это лучше объяснять рекрутерам
«Я уволился с работы очень быстро»

«Я уволился с работы очень быстро»
Почему люди уходят с новой работы сами и как это лучше объяснять рекрутерам

Ссылка дня
20 августа 2021

Сервис «Ханти», где за вознаграждение можно порекомендовать кандидата на вакансию

Почему Xsolla на самом деле не может уволить «невовлеченных и малопродуктивных» сотрудников
Почему Xsolla на самом деле не может уволить «невовлеченных и малопродуктивных» сотрудников
Почему Xsolla на самом деле не может уволить «невовлеченных и малопродуктивных» сотрудников

Почему Xsolla на самом деле не может уволить «невовлеченных и малопродуктивных» сотрудников

Пришел, увидел, полюбил
Промо
Пришел, увидел, полюбил Как выбрать планшет для работы и развлечений
Пришел, увидел, полюбил
Промо

Пришел, увидел, полюбил
Как выбрать планшет для работы и развлечений

От владельца ларька до карьерного потолка
Спецпроект
От владельца ларька до карьерного потолка Найди свое место в ритейле
От владельца ларька до карьерного потолка
Спецпроект

От владельца ларька до карьерного потолка
Найди свое место в ритейле

«Я работаю из отпуска»
«Я работаю из отпуска» Отправка платежек в лесу, согласование интервью на Колыме и помощь с завещанием из Турции
«Я работаю из отпуска»

«Я работаю из отпуска»
Отправка платежек в лесу, согласование интервью на Колыме и помощь с завещанием из Турции

13 июля 2021

Каждого десятого россиянина не взяли на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

Опрос
7 июля 2021

Сотрудники каких сфер чаще всего перерабатывают

Опрос
23 июня 2021

Как замотивировать сотрудников работать

«Я пришел поработать курьером на время карантина, но так и остался»
«Я пришел поработать курьером на время карантина, но так и остался» Почему люди не хотят бросать доставку
«Я пришел поработать курьером на время карантина, но так и остался»

«Я пришел поработать курьером на время карантина, но так и остался»
Почему люди не хотят бросать доставку

Опрос
18 июня 2021

Сколько работодателей считает, что сотрудники должны чувствовать стресс, чтобы лучше работать

обновлено24 июня 2021

Власти Москвы потребовали отстранять от работы непривившихся

История бездомного Вячеслава, который получил работу в элитном ЖК
История бездомного Вячеслава, который получил работу в элитном ЖК «Я остался на улице в тот момент, когда город вымер»
История бездомного Вячеслава, который получил работу в элитном ЖК

История бездомного Вячеслава, который получил работу в элитном ЖК
«Я остался на улице в тот момент, когда город вымер»

Отказываться, если вы действительно не хотите что-то делать
Отказываться, если вы действительно не хотите что-то делать Скажите «нет» переработкам, скучным вечеринкам и манипуляциям родственников
Отказываться, если вы действительно не хотите что-то делать

Отказываться, если вы действительно не хотите что-то делать
Скажите «нет» переработкам, скучным вечеринкам и манипуляциям родственников

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой
Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой Наши лучшие истории о работе, бизнесе, заработках и тратах
Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой
Наши лучшие истории о работе, бизнесе, заработках и тратах

«Ты тепленький, начальник таких не любит»
«Ты тепленький, начальник таких не любит» Люди с расстройствами аутистического спектра — о травле на работе, карьере и своем бизнесе
«Ты тепленький, начальник таких не любит»

«Ты тепленький, начальник таких не любит»
Люди с расстройствами аутистического спектра — о травле на работе, карьере и своем бизнесе

Рейтинг
2 апреля 2021

Сферы, в которых в 2021 году появилось больше вакансий

«Год назад я ушел на удаленку, но так и не смог к ней привыкнуть»
«Год назад я ушел на удаленку, но так и не смог к ней привыкнуть» К чему приводит нехватка хорошего кофе, общения и личного пространства
«Год назад я ушел на удаленку, но так и не смог к ней привыкнуть»

«Год назад я ушел на удаленку, но так и не смог к ней привыкнуть»
К чему приводит нехватка хорошего кофе, общения и личного пространства

Опрос
24 марта 2021

Две трети россиян эмоционально замкнулись из-за усталости от работы. Почти половина ощущает пустоту после рабочих задач

«Я нашел работу необычным способом»
«Я нашел работу необычным способом» На экскурсии, в Tinder и во время подработки сторожем
«Я нашел работу необычным способом»

«Я нашел работу необычным способом»
На экскурсии, в Tinder и во время подработки сторожем

Опрос
14 марта 2021

При какой зарплате россияне готовы остаться на нелюбимой работе

«Я часто хожу в отпуск»
«Я часто хожу в отпуск» Как успеть отдохнуть за несколько дней и куда стоит поехать сейчас
«Я часто хожу в отпуск»

«Я часто хожу в отпуск»
Как успеть отдохнуть за несколько дней и куда стоит поехать сейчас

Как работают в разных странах
Как работают в разных странах Английские мыши, американский декрет, эфиопский календарь и запрет на оружие в офисах ЮАР
Как работают в разных странах

Как работают в разных странах
Английские мыши, американский декрет, эфиопский календарь и запрет на оружие в офисах ЮАР

Исследование
9 февраля 2021

Число работающих россиян упало до десятилетнего минимума

Опрос
7 февраля 2021

Каждый восьмой россиянин перед собеседованием соблюдает ритуалы, которые приносят удачу

«Я закрыл московский офис и набрал людей из регионов»
«Я закрыл московский офис и набрал людей из регионов» Сколько можно сэкономить на людях из провинции и насколько им выгодно работать на Москву
«Я закрыл московский офис и набрал людей из регионов»

«Я закрыл московский офис и набрал людей из регионов»
Сколько можно сэкономить на людях из провинции и насколько им выгодно работать на Москву

Список
29 января 2021

Больше 100 видов работ, которые можно выбрать вместо армии

Цифра дня
19 января 2021

Сколько россиян не получили новогоднюю премию

Ошибки сознания, которые мешают в работе
Ошибки сознания, которые мешают в работе Как избежать неверных выводов и не поддаться на манипуляции коллег
Ошибки сознания, которые мешают в работе

Ошибки сознания, которые мешают в работе
Как избежать неверных выводов и не поддаться на манипуляции коллег

Рейтинг
13 января 2021

Самые востребованные категории профессий на Avito в 2020 году

Цифра дня
23 декабря 2020

Сколько россиян хотят поменять профессию в следующем году

«В этом году я ушел с работы и начал свой бизнес»
«В этом году я ушел с работы и начал свой бизнес» Истории тех, кто не побоялся изменить свою жизнь
«В этом году я ушел с работы и начал свой бизнес»

«В этом году я ушел с работы и начал свой бизнес»
Истории тех, кто не побоялся изменить свою жизнь

Цифра дня
13 декабря 2020

Сколько компаний собираются повысить зарплаты работникам в 2021 году

Большинство россиян хотят отдыхать 31 декабря
Опрос
9 декабря 2020

Большинство россиян хотят отдыхать 31 декабря

Цифра дня
8 декабря 2020

Сколько россиян из крупных городов готовы работать курьерами или сборщиками заказов

Почему мы выгорели на работе и что с этим делать
Почему мы выгорели на работе и что с этим делать Психолог Мария Данина – о том, как капитализм и патриархат приводят нас к выгоранию и можно ли с этим справиться самостоятельно
Почему мы выгорели на работе и что с этим делать

Почему мы выгорели на работе и что с этим делать
Психолог Мария Данина – о том, как капитализм и патриархат приводят нас к выгоранию и можно ли с этим справиться самостоятельно

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ