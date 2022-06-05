Предложение дня: Заставить сотрудников российских компаний, работающих за рубежом, платить налоги
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«Я работал в IT и маркетинге, но все бросил и стал стилистом» Стрижки и окрашивания вместо таблиц и совещаний
Успеть за четыре дня: Как сотрудники Совкомбанка перешли на сокращенную рабочую неделю Пока только в качестве эксперимента
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Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
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«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке Несмотря на свободу и возможность пить запрещенный в офисе кофе
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«Я прохожу много онлайн-курсов» Люди, которые постоянно учатся, — о том, сколько потратили на это времени и денег
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Как искать работу после долгого перерыва И выходить на нее, если вы отвыкли от пятидневки и постоянных нагрузок
Регулярно обновлять резюме Чтобы отмечать свои достижения и привлекать внимание работодателей
Регулярно обновлять резюме Чтобы отмечать свои достижения и привлекать внимание работодателей
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На кота, маникюр и психотерапию: Какие необычные выплаты можно получить в российских компаниях
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«Я уволился с работы очень быстро» Почему люди уходят с новой работы сами и как это лучше объяснять рекрутерам
«Я уволился с работы очень быстро» Почему люди уходят с новой работы сами и как это лучше объяснять рекрутерам
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20 августа 2021
Сервис «Ханти», где за вознаграждение можно порекомендовать кандидата на вакансию
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13 июля 2021
Каждого десятого россиянина не взяли на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса
«Я пришел поработать курьером на время карантина, но так и остался» Почему люди не хотят бросать доставку
«Я пришел поработать курьером на время карантина, но так и остался» Почему люди не хотят бросать доставку
Опрос
18 июня 2021
Сколько работодателей считает, что сотрудники должны чувствовать стресс, чтобы лучше работать
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История бездомного Вячеслава, который получил работу в элитном ЖК «Я остался на улице в тот момент, когда город вымер»
Отказываться, если вы действительно не хотите что-то делать Скажите «нет» переработкам, скучным вечеринкам и манипуляциям родственников
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«Год назад я ушел на удаленку, но так и не смог к ней привыкнуть» К чему приводит нехватка хорошего кофе, общения и личного пространства
Опрос
24 марта 2021
Две трети россиян эмоционально замкнулись из-за усталости от работы. Почти половина ощущает пустоту после рабочих задач
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Как работают в разных странах Английские мыши, американский декрет, эфиопский календарь и запрет на оружие в офисах ЮАР
Опрос
7 февраля 2021
Каждый восьмой россиянин перед собеседованием соблюдает ритуалы, которые приносят удачу
«Я закрыл московский офис и набрал людей из регионов» Сколько можно сэкономить на людях из провинции и насколько им выгодно работать на Москву
«Я закрыл московский офис и набрал людей из регионов» Сколько можно сэкономить на людях из провинции и насколько им выгодно работать на Москву
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«В этом году я ушел с работы и начал свой бизнес» Истории тех, кто не побоялся изменить свою жизнь
Цифра дня
8 декабря 2020
Сколько россиян из крупных городов готовы работать курьерами или сборщиками заказов
Почему мы выгорели на работе и что с этим делать Психолог Мария Данина – о том, как капитализм и патриархат приводят нас к выгоранию и можно ли с этим справиться самостоятельно