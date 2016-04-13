В Москве запустили бесплатный прием одноразовых стаканчиков на переработку
Сдать можно также крышки от стаканчиков, «рукавчики» и подставки
Москвичи смогут бесплатно сдать блистеры и таблетки на переработку
Сдать можно хоть одну упаковку
В экоцентре «Сборка» организуют своп
Избавиться от ненужных вещей и подыскать себе новые можно уже в эти выходные
Экоцентр «Сборка» на «Соколе» начал принимать старую технику на переработку
Принести можно также бумагу, пластик и стекло
В Москве откроется музей Москвы-реки и музей леса
Музей леса разместится на территории «Лосиного острова, а музей Москвы-реки будет представлять собой плавучий экоцентр