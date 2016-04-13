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В Москве запустили бесплатный прием одноразовых стаканчиков на переработку

Сдать можно также крышки от стаканчиков, «рукавчики» и подставки

В Москве запустили бесплатный прием одноразовых стаканчиков на переработку
Сдать можно также крышки от стаканчиков, «рукавчики» и подставки

Москвичи смогут бесплатно сдать блистеры и таблетки на переработку

Сдать можно хоть одну упаковку

Москвичи смогут бесплатно сдать блистеры и таблетки на переработку
Сдать можно хоть одну упаковку

В экоцентре «Сборка» организуют своп

Избавиться от ненужных вещей и подыскать себе новые можно уже в эти выходные

В экоцентре «Сборка» организуют своп
Избавиться от ненужных вещей и подыскать себе новые можно уже в эти выходные

Экоцентр «Сборка» на «Соколе» начал принимать старую технику на переработку

Принести можно также бумагу, пластик и стекло

Экоцентр «Сборка» на «Соколе» начал принимать старую технику на переработку
Принести можно также бумагу, пластик и стекло

В Москве откроется музей Москвы-реки и музей леса

Музей леса разместится на территории «Лосиного острова, а музей Москвы-реки будет представлять собой плавучий экоцентр

В Москве откроется музей Москвы-реки и музей леса
Музей леса разместится на территории «Лосиного острова, а музей Москвы-реки будет представлять собой плавучий экоцентр