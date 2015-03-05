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Комментарий
Как петербургские зоозащитники добиваются закрытия всех мини-зоопарков в городе
Экзоопарк в торговом центре «Рио» оказался «выставкой животных». Зоозащитники и представители экзоопарка — о том, к чему пришли в ходе ветеринарных проверок
Комментарий
Как петербургские зоозащитники добиваются закрытия всех мини-зоопарков в городе
Экзоопарк в торговом центре «Рио» оказался «выставкой животных». Зоозащитники и представители экзоопарка — о том, к чему пришли в ходе ветеринарных проверок
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