Как петербургские зоозащитники добиваются закрытия всех мини-зоопарков в городе Экзоопарк в торговом центре «Рио» оказался «выставкой животных». Зоозащитники и представители экзоопарка — о том, к чему пришли в ходе ветеринарных проверок