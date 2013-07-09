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Новости

Panasonic начнёт массовую продажу экзоскелетов уже в 2015 году

Предполагается, что они будут пользоваться спросом в промышленности и строительстве

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Новости

Panasonic начнёт массовую продажу экзоскелетов уже в 2015 году Предполагается, что они будут пользоваться спросом в промышленности и строительстве

Новости

Рабочие европейских заводов будут работать в экзоскелетах

На создание сверхлёгких Robo-mate Евросоюз выделил почти $6 млн

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Новости

Рабочие европейских заводов будут работать в экзоскелетах На создание сверхлёгких Robo-mate Евросоюз выделил почти $6 млн

Новости

В Японии представили роботизированный экзоскелет Powered Jacket MK3

Используемые в нём материалы и новейшие компьютерные технологии позволяют пользователям с лёгкостью совершить пробежку или взять яйцо, при этом не повредив его

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Новости

В Японии представили роботизированный экзоскелет Powered Jacket MK3 Используемые в нём материалы и новейшие компьютерные технологии позволяют пользователям с лёгкостью совершить пробежку или взять яйцо, при этом не повредив его