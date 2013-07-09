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Panasonic начнёт массовую продажу экзоскелетов уже в 2015 году
Предполагается, что они будут пользоваться спросом в промышленности и строительстве
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Panasonic начнёт массовую продажу экзоскелетов уже в 2015 году Предполагается, что они будут пользоваться спросом в промышленности и строительстве
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Рабочие европейских заводов будут работать в экзоскелетах
На создание сверхлёгких Robo-mate Евросоюз выделил почти $6 млн
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Рабочие европейских заводов будут работать в экзоскелетах На создание сверхлёгких Robo-mate Евросоюз выделил почти $6 млн
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В Японии представили роботизированный экзоскелет Powered Jacket MK3
Используемые в нём материалы и новейшие компьютерные технологии позволяют пользователям с лёгкостью совершить пробежку или взять яйцо, при этом не повредив его
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