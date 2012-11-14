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Новости

Создатели Центрального и Усачевского рынков откроют новый проект на Маросейке

В пятницу и выходные гастрономическая площадка будет работать круглосуточно

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Новости

Создатели Центрального и Усачевского рынков откроют новый проект на Маросейке В пятницу и выходные гастрономическая площадка будет работать круглосуточно

Новое место

На Новослободской открылась бургерная Lucky Burger

В меню есть бургеры с говядиной, курицей и рыбой

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Новое место

На Новослободской открылась бургерная Lucky Burger В меню есть бургеры с говядиной, курицей и рыбой

Новое место: La Casa Del Gaucho
Новое место
Новое место: La Casa Del GauchoНа углу Малой Бронной и Тверского бульвара открылся аргентинский стейк-хаус La Casa Del Gaucho — младший брат сети ресторанов El Gaucho.
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Новое место: La Casa Del Gaucho
Новое место

Новое место: La Casa Del Gaucho На углу Малой Бронной и Тверского бульвара открылся аргентинский стейк-хаус La Casa Del Gaucho — младший брат сети ресторанов El Gaucho.