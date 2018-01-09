вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

«РБК»: На выборах мэра Москвы смогут проголосовать дачники в соседних областях

Власти хотят открыть избирательные участки в соседних регионах для повышения явки

0
Новости

«РБК»: На выборах мэра Москвы смогут проголосовать дачники в соседних областях Власти хотят открыть избирательные участки в соседних регионах для повышения явки

Новости

ВЦИОМ: В крупных городах резко упал рейтинг Путина

Популярность президента осталась стабильной в средних городах и селах

1
Новости

ВЦИОМ: В крупных городах резко упал рейтинг Путина Популярность президента осталась стабильной в средних городах и селах

Новости

Сколько россиян готовы избрать Путина еще на шесть лет

Россиян спросили, за кого бы они проголосовали на выборах президента сейчас

5
Новости

Сколько россиян готовы избрать Путина еще на шесть лет Россиян спросили, за кого бы они проголосовали на выборах президента сейчас

Новости

В Кремле определили основных избирателей Путина

Президент начал поездки для общения с электоратом

1
Новости

В Кремле определили основных избирателей Путина Президент начал поездки для общения с электоратом