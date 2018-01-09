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«РБК»: На выборах мэра Москвы смогут проголосовать дачники в соседних областях
Власти хотят открыть избирательные участки в соседних регионах для повышения явки
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«РБК»: На выборах мэра Москвы смогут проголосовать дачники в соседних областях Власти хотят открыть избирательные участки в соседних регионах для повышения явки
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ВЦИОМ: В крупных городах резко упал рейтинг Путина
Популярность президента осталась стабильной в средних городах и селах
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ВЦИОМ: В крупных городах резко упал рейтинг Путина Популярность президента осталась стабильной в средних городах и селах
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Сколько россиян готовы избрать Путина еще на шесть лет
Россиян спросили, за кого бы они проголосовали на выборах президента сейчас
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Сколько россиян готовы избрать Путина еще на шесть лет Россиян спросили, за кого бы они проголосовали на выборах президента сейчас
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В Кремле определили основных избирателей Путина
Президент начал поездки для общения с электоратом
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