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На ВДНХ запустят бесплатные электробусы А для любителей индивидуальных поездок — электротакси
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В Москве создадут сеть зарядных станций для электротранспорта
Около 300 точек появятся к 2023 году
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В Москве создадут сеть зарядных станций для электротранспорта Около 300 точек появятся к 2023 году
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В московском прокате появились электровелосипеды новой модели
Они развивают скорость до 25 километров в час
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В московском прокате появились электровелосипеды новой модели Они развивают скорость до 25 километров в час
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Власти Москвы планируют полностью обновить трамвайный парк к 2024 году
Сегодня в столицу прибыл 201-й трамвай нового поколения «Витязь-М»
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Власти Москвы планируют полностью обновить трамвайный парк к 2024 году Сегодня в столицу прибыл 201-й трамвай нового поколения «Витязь-М»
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Урегулировать передвижение на сегвеях, гироскутерах и моноколесах
Депутат Василий Власов предложил начать регистрировать электротранспорт
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Урегулировать передвижение на сегвеях, гироскутерах и моноколесах Депутат Василий Власов предложил начать регистрировать электротранспорт
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Гироскутеры и сегвеи включат в ПДД
Власти решили отрегулировать движение на личном электротранспорте
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