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Новости

На ВДНХ запустят бесплатные электробусы

А для любителей индивидуальных поездок — электротакси

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Новости

На ВДНХ запустят бесплатные электробусы А для любителей индивидуальных поездок — электротакси

Новости

В Москве создадут сеть зарядных станций для электротранспорта

Около 300 точек появятся к 2023 году

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Новости

В Москве создадут сеть зарядных станций для электротранспорта Около 300 точек появятся к 2023 году

Новости

В московском прокате появились электровелосипеды новой модели

Они развивают скорость до 25 километров в час

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Новости

В московском прокате появились электровелосипеды новой модели Они развивают скорость до 25 километров в час

Новости

Власти Москвы планируют полностью обновить трамвайный парк к 2024 году

Сегодня в столицу прибыл 201-й трамвай нового поколения «Витязь-М»

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Новости

Власти Москвы планируют полностью обновить трамвайный парк к 2024 году Сегодня в столицу прибыл 201-й трамвай нового поколения «Витязь-М»

Новости

Урегулировать передвижение на сегвеях, гироскутерах и моноколесах

Депутат Василий Власов предложил начать регистрировать электротранспорт

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Урегулировать передвижение на сегвеях, гироскутерах и моноколесах Депутат Василий Власов предложил начать регистрировать электротранспорт

Новости

Гироскутеры и сегвеи включат в ПДД

Власти решили отрегулировать движение на личном электротранспорте

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Гироскутеры и сегвеи включат в ПДД Власти решили отрегулировать движение на личном электротранспорте