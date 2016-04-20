Не принуждать госслужащих к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы обратились к Собянину
Не принуждать госслужащих к голосованию по поправкам в Конституцию Депутаты Мосгордумы обратились к Собянину
Депутата Шувалову исключили из КПРФ. Она звала Навального в Мосгордуму и не голосовала как требуют
Никакой партийной дисциплины
Депутата Шувалову исключили из КПРФ. Она звала Навального в Мосгордуму и не голосовала как требуют Никакой партийной дисциплины
Навального и Соболь пригласили в Мосгордуму на круглый стол. В последний момент его отменили
Участников встречи не пускали в здание