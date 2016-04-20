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Не принуждать госслужащих к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы обратились к Собянину

Не принуждать госслужащих к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы обратились к Собянину

Депутата Шувалову исключили из КПРФ. Она звала Навального в Мосгордуму и не голосовала как требуют

Никакой партийной дисциплины

Депутата Шувалову исключили из КПРФ. Она звала Навального в Мосгордуму и не голосовала как требуют
Никакой партийной дисциплины

Навального и Соболь пригласили в Мосгордуму на круглый стол. В последний момент его отменили

Участников встречи не пускали в здание

Навального и Соболь пригласили в Мосгордуму на круглый стол. В последний момент его отменили
Участников встречи не пускали в здание

Мосгортранс подал в суд на защитницу Троллейбусного парка № 4

Дело перенаправили в арбитраж

Мосгортранс подал в суд на защитницу Троллейбусного парка № 4
Дело перенаправили в арбитраж

Запретить снос построенных до 1917 года зданий (обновлено)

С таким предложением выступили в комиссии по градостроительству

Запретить снос построенных до 1917 года зданий (обновлено)
С таким предложением выступили в комиссии по градостроительству