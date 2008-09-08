Лекция: Марк Илей (Eley Kishimoto) 24 октября на дизайн-заводе «Флакон» в рамках сессии «Пром-зона 2.0» прошел мастер-класс дизайнера Марка Илея (Eley Kishimoto). Дизайнер – в самом широком смысле слова: от разработки принтов, до инсталляций в центре города, от носков до мотоциклов – Марк Илей вместе со своей женой Вакако Кишимото берутся за «творческое осмысление» реальности, значит практически за все.
Лекция: Марк Илей (Eley Kishimoto) 24 октября на дизайн-заводе «Флакон» в рамках сессии «Пром-зона 2.0» прошел мастер-класс дизайнера Марка Илея (Eley Kishimoto). Дизайнер – в самом широком смысле слова: от разработки принтов, до инсталляций в центре города, от носков до мотоциклов – Марк Илей вместе со своей женой Вакако Кишимото берутся за «творческое осмысление» реальности, значит практически за все.
Шлемы Eley Kishimoto от Ruby Шлем ателье Ruby – такое же желанное приобретение для многих любителей ретро-скутеров, как и какая-нибудь вещь или аксессуар Eley Kishimoto для fashionistas. Дизайнерский шлем, совместно созданный двумя компаниями, отвечает требованиям и одних, и других.
Шлемы Eley Kishimoto от Ruby Шлем ателье Ruby – такое же желанное приобретение для многих любителей ретро-скутеров, как и какая-нибудь вещь или аксессуар Eley Kishimoto для fashionistas. Дизайнерский шлем, совместно созданный двумя компаниями, отвечает требованиям и одних, и других.
Две столицы. Два магазина 25 сентября в Москве появится второй магазин hard-to-find одежды Magazin-Zing. Как и первый, открытый весной в Санкт-Петербурге, новый магазин предложит вниманию столичных жителей передовые имена и продукты в сфере дизайна одежды и обуви. Это вещи, о которых пишут основные fashion блоги, вещи, придуманные в эпицентрах дизайнерской культуры по всему миру от Нью-Йорка до Стокгольма...