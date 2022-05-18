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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Минюст признал ООО «ЛИЗА НОРМ» иноагентом. Оно принадлежит Елизавете Осетинской
18 мая 2022

Минюст признал ООО «ЛИЗА НОРМ» иноагентом. Оно принадлежит Елизавете Осетинской

Глава The Bell Елизавета Осетинская приостановила проект «Русские норм»
1 марта 2022

Глава The Bell Елизавета Осетинская приостановила проект «Русские норм»

Осетинская, Усков и Навоша вошли в совет директоров Forbes

Его председателем стал сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин

Осетинская, Усков и Навоша вошли в совет директоров Forbes

Издание Елизаветы Осетинской The Bell

До появления собственного лендинга материалы издания выкладывались в социальных сетях

Издание Елизаветы Осетинской The Bell

Главред «Дождя» Роман Баданин уезжает на учебу в США

На время учебы он сохранит должность, однако управлять каналом будет другой сотрудник

Главред «Дождя» Роман Баданин уезжает на учебу в США

Осетинская назвала «местью по совокупности» иск «Роснефти» к «РБК»

Осетинская увидела в этом «констатацию», что никакого медиабизнеса в России не будет

Осетинская назвала «местью по совокупности» иск «Роснефти» к «РБК»

Руководство холдинга «РБК» уволили (обновлено)

Уволены главред холдинга «РБК» Роман Баданин, шеф-редактор Елизавета Осетинская и руководитель газеты Максим Солюс

Руководство холдинга «РБК» уволили (обновлено)