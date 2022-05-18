Осетинская, Усков и Навоша вошли в совет директоров Forbes
Его председателем стал сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин
Издание Елизаветы Осетинской The Bell
До появления собственного лендинга материалы издания выкладывались в социальных сетях
Главред «Дождя» Роман Баданин уезжает на учебу в США
На время учебы он сохранит должность, однако управлять каналом будет другой сотрудник
Осетинская назвала «местью по совокупности» иск «Роснефти» к «РБК»
Осетинская увидела в этом «констатацию», что никакого медиабизнеса в России не будет
Руководство холдинга «РБК» уволили (обновлено)
Уволены главред холдинга «РБК» Роман Баданин, шеф-редактор Елизавета Осетинская и руководитель газеты Максим Солюс