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Осетинская, Усков и Навоша вошли в совет директоров Forbes

Его председателем стал сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин

Осетинская, Усков и Навоша вошли в совет директоров Forbes
Его председателем стал сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин

Издание Елизаветы Осетинской The Bell

До появления собственного лендинга материалы издания выкладывались в социальных сетях

Издание Елизаветы Осетинской The Bell
До появления собственного лендинга материалы издания выкладывались в социальных сетях

Главред «Дождя» Роман Баданин уезжает на учебу в США

На время учебы он сохранит должность, однако управлять каналом будет другой сотрудник

Главред «Дождя» Роман Баданин уезжает на учебу в США
На время учебы он сохранит должность, однако управлять каналом будет другой сотрудник

Осетинская назвала «местью по совокупности» иск «Роснефти» к «РБК»

Осетинская увидела в этом «констатацию», что никакого медиабизнеса в России не будет

Осетинская назвала «местью по совокупности» иск «Роснефти» к «РБК»
Осетинская увидела в этом «констатацию», что никакого медиабизнеса в России не будет

Руководство холдинга «РБК» уволили (обновлено)

Уволены главред холдинга «РБК» Роман Баданин, шеф-редактор Елизавета Осетинская и руководитель газеты Максим Солюс

Руководство холдинга «РБК» уволили (обновлено)
Уволены главред холдинга «РБК» Роман Баданин, шеф-редактор Елизавета Осетинская и руководитель газеты Максим Солюс