Бренд «Елки-палки» выставили на продажу
Владельцы говорят, что разорились из-за продуктового эмбарго
Бренд «Елки-палки» выставили на продажу Владельцы говорят, что разорились из-за продуктового эмбарго
Владельцы Sbarro и «Елки-палки» закроют последние заведения до конца года
Бизнесмены объяснили ситуацию санкциями и решениями московских властей
Владельцы Sbarro и «Елки-палки» закроют последние заведения до конца года Бизнесмены объяснили ситуацию санкциями и решениями московских властей
Владелец «Сбарро» и «Ёлки-палки» опроверг увольнение 3 тысяч сотрудников
В компании также сообщили, что планируют открыть 25 новых ресторанов в 2016 году
Владелец «Сбарро» и «Ёлки-палки» опроверг увольнение 3 тысяч сотрудников В компании также сообщили, что планируют открыть 25 новых ресторанов в 2016 году
Из «Сбарро» и «Ёлки-палки» уволили три тысячи сотрудников (обновлено)
Ещё 700 человек прекратили работать из-за невыплаченной зарплаты
Из «Сбарро» и «Ёлки-палки» уволили три тысячи сотрудников (обновлено) Ещё 700 человек прекратили работать из-за невыплаченной зарплаты
На вокзалах появятся фуд-корты с KFC, «Сбарро» и «Ёлки-палки»
РЖД выбрали арендаторов вокзальных фуд-кортов. На вокзалах всей страны появятся пиццерии «IL Патио» и «Сбарро», фастфуды KFC и Subway, рестораны «Ёлки-палки» и «Планета cуши».