На вокзалах появятся фуд-корты с KFC, «Сбарро» и «Ёлки-палки»

РЖД выбрали арендаторов вокзальных фуд-кортов. На вокзалах всей страны появятся пиццерии «IL Патио» и «Сбарро», фастфуды KFC и Subway, рестораны «Ёлки-палки» и «Планета cуши».