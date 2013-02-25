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Новости

Бренд «Елки-палки» выставили на продажу

Владельцы говорят, что разорились из-за продуктового эмбарго

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Новости

Бренд «Елки-палки» выставили на продажу Владельцы говорят, что разорились из-за продуктового эмбарго

Новости

Владельцы Sbarro и «Елки-палки» закроют последние заведения до конца года

Бизнесмены объяснили ситуацию санкциями и решениями московских властей

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Новости

Владельцы Sbarro и «Елки-палки» закроют последние заведения до конца года Бизнесмены объяснили ситуацию санкциями и решениями московских властей

Ситуация

Владелец «Сбарро» и «Ёлки-палки» опроверг увольнение 3 тысяч сотрудников

В компании также сообщили, что планируют открыть 25 новых ресторанов в 2016 году

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Ситуация

Владелец «Сбарро» и «Ёлки-палки» опроверг увольнение 3 тысяч сотрудников В компании также сообщили, что планируют открыть 25 новых ресторанов в 2016 году

Город

Из «Сбарро» и «Ёлки-палки» уволили три тысячи сотрудников (обновлено)

Ещё 700 человек прекратили работать из-за невыплаченной зарплаты

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Город

Из «Сбарро» и «Ёлки-палки» уволили три тысячи сотрудников (обновлено) Ещё 700 человек прекратили работать из-за невыплаченной зарплаты

Транспорт

На вокзалах появятся фуд-корты с KFC, «Сбарро» и «Ёлки-палки»

РЖД выбрали арендаторов вокзальных фуд-кортов. На вокзалах всей страны появятся пиццерии «IL Патио» и «Сбарро», фастфуды KFC и Subway, рестораны «Ёлки-палки» и «Планета cуши».

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Транспорт

На вокзалах появятся фуд-корты с KFC, «Сбарро» и «Ёлки-палки» РЖД выбрали арендаторов вокзальных фуд-кортов. На вокзалах всей страны появятся пиццерии «IL Патио» и «Сбарро», фастфуды KFC и Subway, рестораны «Ёлки-палки» и «Планета cуши».