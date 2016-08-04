Осетинская, Усков и Навоша вошли в совет директоров Forbes
Его председателем стал сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин
Диссертация Мединского, освобождение Навального и смягчение приговора Соколовскому
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Управляющий «РБК ТВ» уходит из компании
Он решил уйти из журналистики и открыть собственный бизнес
Журналистка Forbes подала в суд на владельцев журнала из-за отказа от «редакционных стандартов»
Журналисты Forbes заподозрили владельца издания во вмешательстве в редакционную политику
Управляющим директором телеканала «РБК» назначен Эльмар Муртазаев
Он сменит Глеба Шагуна, который покидает телеканал