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Как государство лечит ожирение
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Как государство лечит ожирениеЭндокринолог Екатерина Ершова — о том, как бороться с сахарным диабетом и операциях на желудке

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Как государство лечит ожирение Эндокринолог Екатерина Ершова — о том, как бороться с сахарным диабетом и операциях на желудке

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