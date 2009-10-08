Офис SCHOOL#1 Офис школы английского SCHOOL#1 расположился на мансардном этаже старого здания на Пятницкой, по соседству с "Paparazzi bar" и кафе "Пятница". Как говорят организаторы SCHOOL#1, офис нашли случайно, и сразу поняли, что он идеально подходит для школы английского именно в том виде, в котором она задумывалась.