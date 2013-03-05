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Новости
Детский онлайн-магазин Esky.ru оценили в $24 млн
В ритейлера вложился венчурный фонд ru-Net
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Новости
Детский онлайн-магазин Esky.ru оценили в $24 млн
В ритейлера вложился венчурный фонд ru-Net
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