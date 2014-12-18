Где купить мужскую рубашку в клетку: 9 вариантов от одной до семи тысяч рублей

Фланелевая Asos, демократичная модель Uniqlo, универсальная Esprit — мы выбрали девять мужских рубашек, которые можно найти в магазинах прямо сейчас