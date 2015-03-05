Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную обувь, одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте. Каждую неделю мы рассказываем об одной сезонной вещи в разных ценовых категориях. В новом выпуске — тельняшка, в середине прошлого века позаимствованная из экипировки морского флота, а теперь прочно обосновавшаяся в повседневном гардеробе. Цена-Качество Где купить женскую тельняшку

H&M — 599 рублей

В шведский масс-маркет привычно отправляться за недорогими повседневными вещами, которые будет не жалко выбросить и заменить на новые через полгода-год. Простая тельняшка H&M с бледно-синими полосками более всего напоминает оригинал и, что немаловажно, выполнена из стопроцентного хлопка, а стоит немногим дороже двух чашек кофе в Starbucks.

Asos — 1 400 рублей

За последние полгода цены на Asos для российских покупателей ощутимо подросли, но по-прежнему остаются вполне подъёмными. Тельняшка собственной марки онлайн-магазина выглядит практически как подлинный элемент экипировки ВМФ. Сочетать её предлагаем со свободными джинсами, парой светлых кроссовок и объёмным бомбером или джинсовкой.

Asos — 1 630 рублей

Тельняшка с контрастным нагрудным карманом — хорошая альтернатива привычным бело-синим лонгсливам или поднадоевшему серому свитшоту. Что удобно, за счёт свободного кроя такую вещь без опаски можно заказывать онлайн: ошибиться с размером будет непросто.

Bershka — 1 699 рублей

Несмотря на очевидный уклон в подростковую моду, в Bershka практически всегда можно найти простые повседневные вещи вроде бланковых футболок и толстовок. Лёгкий свитер со сходящей на нет полоской будет отлично смотреться с тёмными джинсами или неяркими чиносами.

Esprit — 2 500 рублей

Ещё один максимально приближенный к оригиналу вариант — тельняшка Esprit. Если покупки без примерки по-прежнему вас смущают, можно дойти до ближайшего магазина марки и выбрать подходящий размер. Тем, кто предпочитает закупаться онлайн, ещё проще: вещи Esprit уже давно представлены на том же Asos.

Urban Outfitters — 2 800 рублей

Главное преимущество тельняшки — такая вещь на 100 % впишется в повседневный гардероб. Лонгслив будет отлично сочетаться с джинсовкой или бомбером и более тёплой верхней одеждой вроде тренча или пуховика, а летом такую можно носить даже с лёгкими чиносами и шортами (главное — выбирать модели из стопроцентного хлопка или с минимальным добавлением синтетики).

Адреса