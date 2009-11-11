В День народного единства в парках пройдут бои мешками и фестиваль неофолка
Также к празднику организуют мастер-классы по стрельбе из лука, чеканке монет и народным танцам
Накануне Дня народного единства в России пройдет «Большой этнографический диктант»
Диктант, посвященный истории и народным традициям, состоит из 30 тестовых вопросов
На Ярославском вокзале появилась этнографическая селфи-зона
В зале ожидания установили вырубные фигуры, изображающие жителей XIX века в национальных костюмах
В Центральном доме художника пройдет фестиваль Русского географического общества
В мероприятии примут участие мастера традиционных ремесел и дизайнеры этнической моды
На ВДНХ пройдет День Русского географического общества
В программе — этнографические мастер-классы и лекции, а также тренинг по кварцевой живописи