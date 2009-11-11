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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В День народного единства в парках пройдут бои мешками и фестиваль неофолка

Также к празднику организуют мастер-классы по стрельбе из лука, чеканке монет и народным танцам

В День народного единства в парках пройдут бои мешками и фестиваль неофолка

Накануне Дня народного единства в России пройдет «Большой этнографический диктант»

Диктант, посвященный истории и народным традициям, состоит из 30 тестовых вопросов

Накануне Дня народного единства в России пройдет «Большой этнографический диктант»

На Ярославском вокзале появилась этнографическая селфи-зона

В зале ожидания установили вырубные фигуры, изображающие жителей XIX века в национальных костюмах

На Ярославском вокзале появилась этнографическая селфи-зона

В Центральном доме художника пройдет фестиваль Русского географического общества

В мероприятии примут участие мастера традиционных ремесел и дизайнеры этнической моды

В Центральном доме художника пройдет фестиваль Русского географического общества

На ВДНХ пройдет День Русского географического общества

В программе — этнографические мастер-классы и лекции, а также тренинг по кварцевой живописи

На ВДНХ пройдет День Русского географического общества

Почему на свадьбах кричат «Горько!»?
Почему на свадьбах кричат «Горько!»? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
Почему на свадьбах кричат «Горько!»?

Почему на свадьбах кричат «Горько!»?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности

Radiotravel. Vol.2 Летом 2007 года главный редактор веб-журнала "Перемены" Глеб Давыдов и фотограф Ольга Молодцова предприняли впечатляющую трэвел-акцию - экспедиционный проект "Radiotravel". Группа фотографов и журналистов выехала из Москвы с целью совершить большое долгосрочное путешествие по нескольким странам Юго-Восточной и Центральной Азии, попутно при этом выходя в интернет, где это только будет...

Radiotravel. Vol.2