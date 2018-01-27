Регата
Музыка для воды: Что слушать по дороге на Регату The Village Плейлист Евы Гурари
Новости
Группа «Мы» проведет фестиваль. Бывшая участница Ева Краузе призывает игнорировать мероприятие
Певица говорит, что с ней несправедливо поступили
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Группа «Мы» проведет фестиваль. Бывшая участница Ева Краузе призывает игнорировать мероприятие Певица говорит, что с ней несправедливо поступили
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Группа «Мы» выпустила новый альбом без Евы Краузе В релиз вошли десять песен
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Клип группы «Мы» на песню «Love is», снятый без Евы Краузе
Песня записана совместно с группой «Счастливые люди»
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Клип группы «Мы» на песню «Love is», снятый без Евы Краузе Песня записана совместно с группой «Счастливые люди»
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Даниэль Шейк и Ева Краузе — о распаде группы «Мы»Группа, ставшая прорывом 2017 года, объявила о завершении проекта после выхода письма убийцы
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