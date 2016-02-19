Новости
Пять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Из зданий вывели около 700 человек
Новости
Пять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании Из зданий вывели около 700 человек
Новости
Задержание директора РАМТ, минирование показа «Матильды» и скидки на оружие для журналистов
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Новости
Задержание директора РАМТ, минирование показа «Матильды» и скидки на оружие для журналистов The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Город
Что известно о массовых эвакуациях в России Почему это происходит и какой от них ущерб
Новости
Ущерб государства от эвакуаций Данные предоставили в МВД
Новости
Во сколько оценили ущерб от телефонного терроризма
Предприятия понесли крупные убытки из-за эвакуации людей
Новости
Во сколько оценили ущерб от телефонного терроризма Предприятия понесли крупные убытки из-за эвакуации людей
Ситуация
О бомбах в администрации президента, ГУМе и Сбербанке сообщил заключённый
Мужчина звонил из колонии в Архангельской области
Ситуация