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Новости

Пять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

Из зданий вывели около 700 человек

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Новости

Пять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании Из зданий вывели около 700 человек

Новости

Задержание директора РАМТ, минирование показа «Матильды» и скидки на оружие для журналистов

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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Новости

Задержание директора РАМТ, минирование показа «Матильды» и скидки на оружие для журналистов The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Что известно о массовых эвакуациях в России
Город
Что известно о массовых эвакуациях в РоссииПочему это происходит и какой от них ущерб
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Что известно о массовых эвакуациях в России
Город

Что известно о массовых эвакуациях в России Почему это происходит и какой от них ущерб

Новости

Ущерб государства от эвакуаций

Данные предоставили в МВД

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Новости

Ущерб государства от эвакуаций Данные предоставили в МВД

Новости

Во сколько оценили ущерб от телефонного терроризма

Предприятия понесли крупные убытки из-за эвакуации людей

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Новости

Во сколько оценили ущерб от телефонного терроризма Предприятия понесли крупные убытки из-за эвакуации людей

Ситуация

О бомбах в администрации президента, ГУМе и Сбербанке сообщил заключённый

Мужчина звонил из колонии в Архангельской области

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Ситуация

О бомбах в администрации президента, ГУМе и Сбербанке сообщил заключённый Мужчина звонил из колонии в Архангельской области