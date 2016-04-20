«Не хуже „Зарядья“»: Как выглядит неизвестный парк на Яузе The Village побывал в парке в центре Москвы, куда нет входа для горожан
«Не хуже „Зарядья“»: Как выглядит неизвестный парк на Яузе The Village побывал в парке в центре Москвы, куда нет входа для горожан
Собянин отдал территорию «Народного парка» под музей военной формы
По словам депутата Евгения Будника, таким образом городские власти проигнорировали результаты публичных слушаний
Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию The Village подводит промежуточные итоги противостояния вокруг непризнанного памятника конструктивизма на Покровском бульваре
Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию The Village подводит промежуточные итоги противостояния вокруг непризнанного памятника конструктивизма на Покровском бульваре
На месте Таганской телефонной станции могут построить небоскрёб
Согласно проекту застройки, предельная застроенность здания на месте телефонной станции не установлена