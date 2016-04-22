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Производство пространства: Архитекторы — о городах в GTA V, Tom Clancy’s The Division и других играх

Производство пространства: Архитекторы — о городах в GTA V, Tom Clancy’s The Division и других играхThe Village пригласил исследователей архитектуры поиграть в видеоигры, чтобы понять, как в них устроены городское пространство и здания

Производство пространства: Архитекторы — о городах в GTA V, Tom Clancy’s The Division и других играх

Производство пространства: Архитекторы — о городах в GTA V, Tom Clancy’s The Division и других играх
The Village пригласил исследователей архитектуры поиграть в видеоигры, чтобы понять, как в них устроены городское пространство и здания