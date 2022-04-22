Sony и Microsoft хотят заблокировать турецкие карты, чтобы россияне не оплачивали ими игры и подписки
24 марта 2022
Роскомнадзор заблокировал сайт S.T.A.L.K.E.R. Ее разработчик — студия из Украины — отказалась поставлять игры в Россию
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12 января 2021
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