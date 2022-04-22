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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Sony и Microsoft хотят заблокировать турецкие карты, чтобы россияне не оплачивали ими игры и подписки

Sony и Microsoft хотят заблокировать турецкие карты, чтобы россияне не оплачивали ими игры и подписки

Время приключений: Идеи для игры с детьми на открытом воздухе в Москве
Время приключений: Идеи для игры с детьми на открытом воздухе в Москве
Время приключений: Идеи для игры с детьми на открытом воздухе в Москве

Время приключений: Идеи для игры с детьми на открытом воздухе в Москве

Российские маркетплейсы начали продавать видеоигры, ввезенные по параллельному импорту

Российские маркетплейсы начали продавать видеоигры, ввезенные по параллельному импорту

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2.
22 апреля 2022

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

24 марта 2022

Роскомнадзор заблокировал сайт S.T.A.L.K.E.R. Ее разработчик — студия из Украины — отказалась поставлять игры в Россию

Карточная секс-игра для сближения с партнером от Purpur
Товар дня
12 февраля 2022

Карточная секс-игра для сближения с партнером от Purpur

обновлено17 февраля 2022

Дополнение к The Sims 4 с ЛГБТ-персонажами все же выпустят в России

Ссылка дня
15 января 2022

Wordle — угадайте слово из 5 букв

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли с апреля на декабрь
13 января 2022

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли с апреля на декабрь

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Промо
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
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«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями

Как игры помогают справиться со стрессом от работы
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Как игры помогают справиться со стрессом от работы И чувствовать себя менее одиноким
Как игры помогают справиться со стрессом от работы
Промо

Как игры помогают справиться со стрессом от работы
И чувствовать себя менее одиноким

3 ноября 2021

Netflix запустил раздел с играми. Пока он доступен только на Android

7 игр осени

7 игр осениРемастер «Диабло», новая Life Is Strange и говорящие еноты в «Стражах Галактики»

7 игр осени

7 игр осени Ремастер «Диабло», новая Life Is Strange и говорящие еноты в «Стражах Галактики»

Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально
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Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально
Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально
Спецпроект

Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально

9 игр лета

9 игр летаНовые «Рэтчет и Кланк», гольф с Марио, экшен по Dungeons & Dragons и конкурент «Цивилизации»

9 игр лета

9 игр лета Новые «Рэтчет и Кланк», гольф с Марио, экшен по Dungeons & Dragons и конкурент «Цивилизации»

Как начать играть в шахматы, если вы в них никогда по-настоящему не играли
Как начать играть в шахматы, если вы в них никогда по-настоящему не играли
Как начать играть в шахматы, если вы в них никогда по-настоящему не играли

Как начать играть в шахматы, если вы в них никогда по-настоящему не играли

Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну
Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну
Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну

Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну

7 игр весны

7 игр весны

7 игр весны

7 игр весны

Пролет над «дворцом Путина» в Microsoft Flight Simulator
Видео дня
20 января 2021

Пролет над «дворцом Путина» в Microsoft Flight Simulator

Как и зачем музеи Великобритании исследуют игры: серию онлайн-лекций проведет Музей советских игровых автоматов
12 января 2021

Как и зачем музеи Великобритании исследуют игры: серию онлайн-лекций проведет Музей советских игровых автоматов

7 игр года
7 игр года Симулятор полетов, новая часть Half-Life, Cyberpunk 2077 и другие
7 игр года

7 игр года
Симулятор полетов, новая часть Half-Life, Cyberpunk 2077 и другие

18 декабря 2020

Sony убрала из PlayStation Store игру Cyberpunk 2077. Она вышла неделю назад

6 игр зимы

6 игр зимы

6 игр зимы

6 игр зимы

8 декабря 2020

Google запустила в России подписку на приложения и игры

Исследование
19 ноября 2020

На каких приставках и во что играют россияне

13 ноября 2020

В симуляторе пандемии Plague появился режим спасения человечества

Цифра дня
3 ноября 2020

Сколько россияне потратили на видеоигры

Все об Among Us — хитовой игре с друзьями и без
Все об Among Us — хитовой игре с друзьями и без Высокоинтеллектуальный тактический стелс с элементами стратегии и вранья
Все об Among Us — хитовой игре с друзьями и без

Все об Among Us — хитовой игре с друзьями и без
Высокоинтеллектуальный тактический стелс с элементами стратегии и вранья

Лучшие настольные игры — без «Монополии»
Лучшие настольные игры — без «Монополии» А также их виды и советы, как выбрать подходящую настолку
Лучшие настольные игры — без «Монополии»

Лучшие настольные игры — без «Монополии»
А также их виды и советы, как выбрать подходящую настолку

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

8 игр осени

8 игр осениОт нового «Тони Хоука» до Cyberpunk 2077

8 игр осени

8 игр осени От нового «Тони Хоука» до Cyberpunk 2077

28 августа 2020

Skillbox запустил бесплатный курс по созданию игр

Игру Fortnite удалили из App Store и Google Play
14 августа 2020

Игру Fortnite удалили из App Store и Google Play

Чем заняться дома в выходные: Сериалы, музыка, книги и игры
Чем заняться дома в выходные: Сериалы, музыка, книги и игры «Как избавиться от тревожности», Microphones и сериал «Болото»
Чем заняться дома в выходные: Сериалы, музыка, книги и игры

Чем заняться дома в выходные: Сериалы, музыка, книги и игры
«Как избавиться от тревожности», Microphones и сериал «Болото»

Во «ВКонтакте» появился каталог с играми для компьютера

Пока можно купить 15 игр

Во «ВКонтакте» появился каталог с играми для компьютера

Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные
Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные А также выставка о Москве на карантине
Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные

Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные
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Как развлечь ребенка летом Если времени на это нет
Как развлечь ребенка летом
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Как развлечь ребенка летом
Если времени на это нет

Что смотреть, слушать и во что играть в эти выходные
Что смотреть, слушать и во что играть в эти выходные А также пара вечеринок в Москве
Что смотреть, слушать и во что играть в эти выходные

Что смотреть, слушать и во что играть в эти выходные
А также пара вечеринок в Москве

Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные
Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные Документалка про преследование ЛГБТ в Чечне, новый альбом Zavet, аниме-РПГ с персонажами сказок и комикс о любви при капитализме
Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные

Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные
Документалка про преследование ЛГБТ в Чечне, новый альбом Zavet, аниме-РПГ с персонажами сказок и комикс о любви при капитализме

Приложения с лучшим дизайном, по версии Apple

От редакторов фотографий до игр для детей

Приложения с лучшим дизайном, по версии Apple

8 игр лета

8 игр летаDeath Stranding на PC, ремейк первой «Мафии», новый «Марио» и другие новинки

8 игр лета

8 игр лета
Death Stranding на PC, ремейк первой «Мафии», новый «Марио» и другие новинки

Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные
Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные Новые «Макулатура» и Gorillaz, боевик про Вьетнам от Спайка Ли, книга Сергея Мохова, ремастер Command & Conquer и многое другое
Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные

Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные
Новые «Макулатура» и Gorillaz, боевик про Вьетнам от Спайка Ли, книга Сергея Мохова, ремастер Command & Conquer и многое другое

Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателем
Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателем С днем рождения, кубик!
Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателем

Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателем
С днем рождения, кубик!

Что смотреть, слушать и во что играть в выходные
Что смотреть, слушать и во что играть в выходные Раздача GTA V, карантинный альбом Чарли ХСХ, онлайн-концерт Курентзиса и документалка про психоделики
Что смотреть, слушать и во что играть в выходные

Что смотреть, слушать и во что играть в выходные
Раздача GTA V, карантинный альбом Чарли ХСХ, онлайн-концерт Курентзиса и документалка про психоделики

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11 игр для онлайн-посиделок с друзьями Морской бой, Cards Against Humanity и та самая игра из «Бесславных ублюдков»
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11 игр для онлайн-посиделок с друзьями
Морской бой, Cards Against Humanity и та самая игра из «Бесславных ублюдков»

Концерты, сериалы и игры: Чем заняться на вторых майских
Концерты, сериалы и игры: Чем заняться на вторых майских Flying Lotus, Sonic Death и Киану Ривз в видеоигре
Концерты, сериалы и игры: Чем заняться на вторых майских

Концерты, сериалы и игры: Чем заняться на вторых майских
Flying Lotus, Sonic Death и Киану Ривз в видеоигре

Что смотреть, слушать и читать в майские
Что смотреть, слушать и читать в майские Новые сериалы и фильмы, игры, на которые не хватало времени, книги и альбомы — чем заняться дома в длинные выходные
Что смотреть, слушать и читать в майские

Что смотреть, слушать и читать в майские
Новые сериалы и фильмы, игры, на которые не хватало времени, книги и альбомы — чем заняться дома в длинные выходные

Facebook запустил приложение для стриминга игр — аналог Twitch

Пока Facebook Gaming доступно только в Google Play

Facebook запустил приложение для стриминга игр — аналог Twitch

Раздача Uncharted, Фиона Эппл, «Нормальные люди»: Что читать, слушать и смотреть дома
Раздача Uncharted, Фиона Эппл, «Нормальные люди»: Что читать, слушать и смотреть дома Новый сезон «Реальных упырей», концерт The Killers в инстаграме и многое другое
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Раздача Uncharted, Фиона Эппл, «Нормальные люди»: Что читать, слушать и смотреть дома
Новый сезон «Реальных упырей», концерт The Killers в инстаграме и многое другое

Как Half Life навсегда изменила видеоигры
Как Half Life навсегда изменила видеоигры И продолжает менять их до сих пор
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И продолжает менять их до сих пор

Концерт Little Big и опера Марины Абрамович: Чем заняться дома в выходные
Концерт Little Big и опера Марины Абрамович: Чем заняться дома в выходные Новые игры, сериалы и музыка — все в интернете
Концерт Little Big и опера Марины Абрамович: Чем заняться дома в выходные

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Новые игры, сериалы и музыка — все в интернете

Новый Дрейк, Animal Crossing, последняя книга Лимонова, док про короля тигров: Чем заняться дома
Новый Дрейк, Animal Crossing, последняя книга Лимонова, док про короля тигров: Чем заняться дома Сериалы, игры, книги, песни и даже виртуальный Гран-при «Формулы-1»
Новый Дрейк, Animal Crossing, последняя книга Лимонова, док про короля тигров: Чем заняться дома

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«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции
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На какие приложения россияне тратят больше всего денег и времени

За 2019 год россияне купили приложений на миллиард долларов

На какие приложения россияне тратят больше всего денег и времени

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10 лучших игр 2019 годаОт Death Stranding до Sekiro: Shadows Die Twice

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От Dark Souls до Fortnite: Главные игры десятилетия

От Dark Souls до Fortnite: Главные игры десятилетия
Которые задали ключевые механики, бизнес-решения и обсуждения 2010-х

Лучшие игры и приложения 2019 года по версии Apple

Для каждого устройства объявили лучший сервис

Лучшие игры и приложения 2019 года по версии Apple

Untitled Goose Gamе: Как игра про гуся, который всех бесит, стала игрой года
Untitled Goose Gamе: Как игра про гуся, который всех бесит, стала игрой года Хонк-хонк
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Untitled Goose Gamе: Как игра про гуся, который всех бесит, стала игрой года
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Steam запустил распродажу в честь ЛГБТ. В России ее рекламировать не стали

Но купить игры со скидкой россияне тоже могут

Steam запустил распродажу в честь ЛГБТ. В России ее рекламировать не стали

PlayStation 5 появится в продаже в конце 2020 года

Также к нему выпустят новый игровой контроллер

PlayStation 5 появится в продаже в конце 2020 года

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ