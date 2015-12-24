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Сколько заведений закрылось в 2015 году
Сколько заведений закрылось в 2015 году The Village узнал, сколько баров, ресторанов, магазинов и торговых центров прекратили своё существование, а сколько начали работу
Сколько заведений закрылось в 2015 году

Сколько заведений закрылось в 2015 году
The Village узнал, сколько баров, ресторанов, магазинов и торговых центров прекратили своё существование, а сколько начали работу