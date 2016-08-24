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Новые рыбные рестораны Петербурга

Новые рыбные рестораны ПетербургаThe Village поговорил с поварами и управляющими рыбных заведений, открывшихся в этом году, о трудностях логистики и перспективах местных продуктов

Новые рыбные рестораны Петербурга

Новые рыбные рестораны Петербурга
The Village поговорил с поварами и управляющими рыбных заведений, открывшихся в этом году, о трудностях логистики и перспективах местных продуктов