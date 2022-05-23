Минюст признал иноагентами журналистов Дмитрия Алешковского, Евгению Альбац и писателя Дмитрия Быкова
Журнал The New Times и главреда Евгению Альбац оштрафовали на 670 тысяч рублей из-за «фейков»
Суд оштрафовал The New Times на 100 тысяч рублей за оправдание терроризма
Ранее Роскомнадзор вынес журналу предупреждение за признаки оправдания терроризма
Главред The New Times объяснила закрытие печатной версии журнала
Последние четыре года у The New Times не было хозяина
The New Times не будет продаваться в розничных сетях
Такое решение принято ради снижения издержек
Типография отказалась печатать журнал The New Times
Технолог типографии сообщил, что у фирмы «нет достаточных мощностей»
Роскомнадзор вынес предупреждение The New Times
В журнале не указали, что деятельность организации «Правый сектор» запрещена в России