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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Минюст признал иноагентами журналистов Дмитрия Алешковского, Евгению Альбац и писателя Дмитрия Быкова

Минюст признал иноагентами журналистов Дмитрия Алешковского, Евгению Альбац и писателя Дмитрия Быкова

Журнал The New Times и главреда Евгению Альбац оштрафовали на 670 тысяч рублей из-за «фейков»

Журнал The New Times и главреда Евгению Альбац оштрафовали на 670 тысяч рублей из-за «фейков»

23 мая 2022

РКН составил административные протоколы на главреда The New Times Евгению Альбац

Суд оштрафовал The New Times на 100 тысяч рублей за оправдание терроризма

Ранее Роскомнадзор вынес журналу предупреждение за признаки оправдания терроризма

Суд оштрафовал The New Times на 100 тысяч рублей за оправдание терроризма

Главред The New Times объяснила закрытие печатной версии журнала

Последние четыре года у The New Times не было хозяина

Главред The New Times объяснила закрытие печатной версии журнала

The New Times не будет продаваться в розничных сетях

Такое решение принято ради снижения издержек

The New Times не будет продаваться в розничных сетях

Типография отказалась печатать журнал The New Times

Технолог типографии сообщил, что у фирмы «нет достаточных мощностей»

Типография отказалась печатать журнал The New Times

Роскомнадзор вынес предупреждение The New Times

В журнале не указали, что деятельность организации «Правый сектор» запрещена в России

Роскомнадзор вынес предупреждение The New Times