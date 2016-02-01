Новости
Суд оштрафовал The New Times на 100 тысяч рублей за оправдание терроризма
Ранее Роскомнадзор вынес журналу предупреждение за признаки оправдания терроризма
Новости
Суд оштрафовал The New Times на 100 тысяч рублей за оправдание терроризма Ранее Роскомнадзор вынес журналу предупреждение за признаки оправдания терроризма
Новости
Главред The New Times объяснила закрытие печатной версии журнала
Последние четыре года у The New Times не было хозяина
Новости
Главред The New Times объяснила закрытие печатной версии журнала Последние четыре года у The New Times не было хозяина
Ситуация
The New Times не будет продаваться в розничных сетях
Такое решение принято ради снижения издержек
Ситуация
The New Times не будет продаваться в розничных сетях Такое решение принято ради снижения издержек
Ситуация
Типография отказалась печатать журнал The New Times
Технолог типографии сообщил, что у фирмы «нет достаточных мощностей»
Ситуация
Типография отказалась печатать журнал The New Times Технолог типографии сообщил, что у фирмы «нет достаточных мощностей»
Ситуация
Роскомнадзор вынес предупреждение The New Times
В журнале не указали, что деятельность организации «Правый сектор» запрещена в России
Ситуация