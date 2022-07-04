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МЫ В СОЦСЕТЯХ

SuperJob: Почти каждый второй россиянин считает рубль лучшей валютой для хранения сбережений

SuperJob: Почти каждый второй россиянин считает рубль лучшей валютой для хранения сбережений

На границе с Финляндией у туристов изымают евро. На границе с Эстонией — не пропускают с валютой
На границе с Финляндией у туристов изымают евро. На границе с Эстонией — не пропускают с валютой Это вообще законно?
На границе с Финляндией у туристов изымают евро. На границе с Эстонией — не пропускают с валютой

На границе с Финляндией у туристов изымают евро. На границе с Эстонией — не пропускают с валютой
Это вообще законно?

Курс евро к доллару опустился до показателей 2002 года

Курс евро к доллару опустился до показателей 2002 года

Центробанк продлил ограничения на снятие валюты до 9 марта 2023 года

Центробанк продлил ограничения на снятие валюты до 9 марта 2023 года

Курс доллара на Мосбирже составил 60,91 рубля, евро — 62,23

Курс доллара на Мосбирже составил 60,91 рубля, евро — 62,23

Курс доллара упал до 54,82 рубля, евро — 55,95

Курс доллара упал до 54,82 рубля, евро — 55,95

В финских обменниках не принимают рубли. Россиянам приходится менять деньги подпольно по курсу 120 рублей за евро

В финских обменниках не принимают рубли. Россиянам приходится менять деньги подпольно по курсу 120 рублей за евро

Курс доллара опустился ниже 55 рублей

обновлено

Курс доллара опустился ниже 55 рублей

Курс доллара на Мосбирже вырос до 58,49 рубля, евро — 58,69

Курс доллара на Мосбирже вырос до 58,49 рубля, евро — 58,69

Курс доллара на Мосбирже упал до 58,07 рубля, евро — 58,14

Курс доллара на Мосбирже упал до 58,07 рубля, евро — 58,14

Евро дешевле доллара впервые с 2002 года

обновлено

Евро дешевле доллара впервые с 2002 года

Курсы доллара и евро сравнялись на Мосбирже. Доллар — 59,11 рубля, евро — 59,14

Курсы доллара и евро сравнялись на Мосбирже. Доллар — 59,11 рубля, евро — 59,14

Евро опустился ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет

Евро опустился ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет

Курс евро на Мосбирже вырос до 66 рублей впервые с 3 июня

Курс евро на Мосбирже вырос до 66 рублей впервые с 3 июня

Курс евро вырос до 63 рублей, доллар — до 61

обновлено

Курс евро вырос до 63 рублей, доллар — до 61

Доллар на старте торгов поднялся выше 56 рублей, евро — выше 58
4 июля 2022

Доллар на старте торгов поднялся выше 56 рублей, евро — выше 58

Курс доллара на Мосбирже вырос до 55 рублей
1 июля 2022

Курс доллара на Мосбирже вырос до 55 рублей

обновлено28 июня 2022

Доллар опустился ниже 52 рублей впервые с мая 2015 года

24 июня 2022

Курс доллара на Мосбирже вырос до 53,55 рубля, евро — 56,23

22 июня 2022

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 54 рублей
обновлено21 июня 2022

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 54 рублей

обновлено20 июня 2022

Курс доллара на Мосбирже упал до 55 рублей впервые с июля 2015 года

Курс доллара на Мосбирже вырос до 56,89 рубля, евро — 59,55
17 июня 2022

Курс доллара на Мосбирже вырос до 56,89 рубля, евро — 59,55

16 июня 2022

Курс доллара на Мосбирже вырос до 57,1 рубля, евро — 59,92

15 июня 2022

Курс доллара поднялся до 56,88 рубля, евро — 59,28

Курс евро опустился до 59 рублей впервые с 25 мая
14 июня 2022

Курс евро опустился до 59 рублей впервые с 25 мая

Курс доллара опустился ниже 57 рублей, евро — 60
обновлено10 июня 2022

Курс доллара опустился ниже 57 рублей, евро — 60

Курс доллара опустился до 58 рублей впервые с 25 мая
обновлено9 июня 2022

Курс доллара опустился до 58 рублей впервые с 25 мая

8 июня 2022

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 60 рублей

Курс доллара опустился ниже 62 рублей, евро — ниже 64
обновлено30 мая 2022

Курс доллара опустился ниже 62 рублей, евро — ниже 64

обновлено27 мая 2022

Курс евро на Мосбирже поднялся до 71,2 рубля, доллар — 66,6

Курс доллара вырос до 64 рублей, евро — до 68
обновлено26 мая 2022

Курс доллара вырос до 64 рублей, евро — до 68

Курс евро на Мосбирже вырос до 62 рублей
обновлено25 мая 2022

Курс евро на Мосбирже вырос до 62 рублей

Курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года
24 мая 2022

Курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года

Курс евро опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года
23 мая 2022

Курс евро опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года

Доллар на Мосбирже упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года
обновлено20 мая 2022

Доллар на Мосбирже упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года

Доллар опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года
обновлено19 мая 2022

Доллар опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года

17 мая 2022

Курс доллара на Мосбирже упал до 63,7 рубля, евро — 66,34

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года
13 мая 2022

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года

Евро опустился до 67 рублей впервые с июня 2017 года
обновлено12 мая 2022

Евро опустился до 67 рублей впервые с июня 2017 года

6 мая 2022

Курс доллара на Мосбирже упал до 66 рублей, евро — 70

ЦБ понизил курс доллара на 6 мая до 66,24 рубля, евро — до 70,07
5 мая 2022

ЦБ понизил курс доллара на 6 мая до 66,24 рубля, евро — до 70,07

Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года
4 мая 2022

Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года

Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года
29 апреля 2022

Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года

Курс доллара на Мосбирже — 79 рублей, курс евро — 82 рубля
18 апреля 2022

Курс доллара на Мосбирже — 79 рублей, курс евро — 82 рубля

Курс доллара на Мосбирже 81,7 рубля, евро — 89,1
14 апреля 2022

Курс доллара на Мосбирже 81,7 рубля, евро — 89,1

Курс доллара на Мосбирже 78 рублей, евро — 85
11 апреля 2022

Курс доллара на Мосбирже 78 рублей, евро — 85

ЦБ разрешил банкам с 20 мая без ограничений продавать любую валюту — кроме долларов и евро
обновлено19 мая 2022

ЦБ разрешил банкам с 20 мая без ограничений продавать любую валюту — кроме долларов и евро

Курс евро на Мосбирже упал до 78 рублей, доллар — 73
обновлено8 апреля 2022

Курс евро на Мосбирже упал до 78 рублей, доллар — 73

7 апреля 2022

Курс доллара на Мосбирже упал до 76 рублей, евро — 82

Курс доллара на Мосбирже — выше 83 рублей, евро — 90 рублей
6 апреля 2022

Курс доллара на Мосбирже — выше 83 рублей, евро — 90 рублей

Курс доллара на Мосбирже 83 рубля, евро — 92
1 апреля 2022

Курс доллара на Мосбирже 83 рубля, евро — 92

Курс доллара на Мосбирже ниже 84 рублей, евро — 93
30 марта 2022

Курс доллара на Мосбирже ниже 84 рублей, евро — 93

29 марта 2022

Курс доллара на Мосбирже ниже 88 рублей, евро — 96

Курс доллара на Мосбирже ниже 92 рублей, евро — 100
28 марта 2022

Курс доллара на Мосбирже ниже 92 рублей, евро — 100

ЦБ снизил курс доллара до 95,66 рубля, евро — 105,27
обновлено25 марта 2022

ЦБ снизил курс доллара до 95,66 рубля, евро — 105,27

Курс доллара на Мосбирже выше 104 рублей, евро — 115
21 марта 2022

Курс доллара на Мосбирже выше 104 рублей, евро — 115

Курс доллара на Мосбирже упал до 105 рублей, евро — до 115
17 марта 2022

Курс доллара на Мосбирже упал до 105 рублей, евро — до 115

Курс доллара на Мосбирже выше 112 рублей, евро — 119
14 марта 2022

Курс доллара на Мосбирже выше 112 рублей, евро — 119

Курс доллара на Мосбирже выше 120 рублей, евро — 129
10 марта 2022

Курс доллара на Мосбирже выше 120 рублей, евро — 129

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