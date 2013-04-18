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«Евродон» откроет сеть фирменных магазинов в Москве
К 2020 году холдинг хочет управлять как минимум 30 розничными точками в столице
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«Евродон» откроет сеть фирменных магазинов в Москве К 2020 году холдинг хочет управлять как минимум 30 розничными точками в столице
Сделал сам
Важная птица: Как ростовский предприниматель приучает россиян есть индейкуГлава агрохолдинга «Евродон» Вадим Ванеев рассказал The Village, как ему удалось создать огромный индюшиный комплекс и убедить супермаркеты продавать необычное мясо
Сделал сам
Важная птица: Как ростовский предприниматель приучает россиян есть индейку Глава агрохолдинга «Евродон» Вадим Ванеев рассказал The Village, как ему удалось создать огромный индюшиный комплекс и убедить супермаркеты продавать необычное мясо
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Производитель индейки «Евродон» накормит россиян уткой
Компания «Евродон», совладельцем которой является Валерий Гергиев, начала поставки утиного мяса в продуктовые магазины 12 регионов России
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Производитель индейки «Евродон» накормит россиян уткой Компания «Евродон», совладельцем которой является Валерий Гергиев, начала поставки утиного мяса в продуктовые магазины 12 регионов России
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Музыкант Валерий Гергиев оказался совладельцем производителя индейки «Евродон»
Ему принадлежит 15% лидера рынка — компании «Евродон»
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