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Новости

«Евродон» откроет сеть фирменных магазинов в Москве

К 2020 году холдинг хочет управлять как минимум 30 розничными точками в столице

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Новости

«Евродон» откроет сеть фирменных магазинов в Москве К 2020 году холдинг хочет управлять как минимум 30 розничными точками в столице

Важная птица: Как ростовский предприниматель приучает россиян есть индейку
Сделал сам
Важная птица: Как ростовский предприниматель приучает россиян есть индейкуГлава агрохолдинга «Евродон» Вадим Ванеев рассказал The Village, как ему удалось создать огромный индюшиный комплекс и убедить супермаркеты продавать необычное мясо
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Важная птица: Как ростовский предприниматель приучает россиян есть индейку
Сделал сам

Важная птица: Как ростовский предприниматель приучает россиян есть индейку Глава агрохолдинга «Евродон» Вадим Ванеев рассказал The Village, как ему удалось создать огромный индюшиный комплекс и убедить супермаркеты продавать необычное мясо

Новости

Производитель индейки «Евродон» накормит россиян уткой

Компания «Евродон», совладельцем которой является Валерий Гергиев, начала поставки утиного мяса в продуктовые магазины 12 регионов России

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Новости

Производитель индейки «Евродон» накормит россиян уткой Компания «Евродон», совладельцем которой является Валерий Гергиев, начала поставки утиного мяса в продуктовые магазины 12 регионов России

Новости

Музыкант Валерий Гергиев оказался совладельцем производителя индейки «Евродон»

Ему принадлежит 15% лидера рынка — компании «Евродон»

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Новости

Музыкант Валерий Гергиев оказался совладельцем производителя индейки «Евродон» Ему принадлежит 15% лидера рынка — компании «Евродон»