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Новости

Успехи Facebook, проблемы Volkswagen и аудиореклама в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Успехи Facebook, проблемы Volkswagen и аудиореклама в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Италия заподозрила крупнейшие туристические сервисы в сговоре и обмане потребителей

Под удар попали Expedia, Booking.com и TripAdvisor

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Новости

Италия заподозрила крупнейшие туристические сервисы в сговоре и обмане потребителей Под удар попали Expedia, Booking.com и TripAdvisor

Новости

Крупнейшие онлайн-сервисы для путешественников обвиняются в ценовом давлении на отели

Владельцы отелей из Франции, Германии, Швейцарии и США обвиняют Booking.com, Expedia и HRS в нарушении антимонопольного законодательства

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Новости

Крупнейшие онлайн-сервисы для путешественников обвиняются в ценовом давлении на отели Владельцы отелей из Франции, Германии, Швейцарии и США обвиняют Booking.com, Expedia и HRS в нарушении антимонопольного законодательства