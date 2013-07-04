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Успехи Facebook, проблемы Volkswagen и аудиореклама в России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Успехи Facebook, проблемы Volkswagen и аудиореклама в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Италия заподозрила крупнейшие туристические сервисы в сговоре и обмане потребителей
Под удар попали Expedia, Booking.com и TripAdvisor
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Италия заподозрила крупнейшие туристические сервисы в сговоре и обмане потребителей Под удар попали Expedia, Booking.com и TripAdvisor
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Крупнейшие онлайн-сервисы для путешественников обвиняются в ценовом давлении на отели
Владельцы отелей из Франции, Германии, Швейцарии и США обвиняют Booking.com, Expedia и HRS в нарушении антимонопольного законодательства
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